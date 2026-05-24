蔡俊彦首唱手震尿急获「爵屎」力撑 被笑大牌只演吕导作品 Edan回应Haters言论惹粉丝不满：唔好内斗

MIRROR成员吕爵安（Edan）、蔡俊彦（Ryan）及林奕匡（Phil）今日（24日）出席Youtube Music Night音乐盛会，吸引超过四百名乐迷粉丝在烈日下暴晒等候。三位歌手近距离为观众首次现场演唱多首新歌，曲目包括吕爵安蔡俊彦合唱《1206》及林奕匡演唱《特务占士匡》。吕爵安蔡俊彦新歌数字，转换成日期后竟与林奕匡出生一样，加上年份后，三人即场组成限定组合「120685」，吕爵安更笑言林奕匡年纪将永存组合名称之中。蔡俊彦作为歌手生涯首次公开演出，凭青涩表现虏获不少观众芳心，扬言「唔畀Edan出嚟」时竟获现场大批「爵屎」和应；他于演唱中段饮水时更笑言：「哗！做歌手辛苦过运动员，打剑冇咁热！」「唔好意思，我第一次咋」，演唱后更表示手震及尿急，引起全场观众大笑。吕爵安演唱期间，感谢「爵屎」在炎热下到场支持，提醒大家要多饮水，自己身穿外套亦非常闷热，「爵屎」随即一同高叫请吕爵安脱衣，令他连忙大笑回绝：「除咩衫呀，入面又唔系背心！」

蔡俊彦「孖烟囱」上阵本色演出

吕爵安与蔡俊彦、林奕匡受访时，大赞初出道的好友演唱表现优秀自己要多学习，蔡俊彦则坦言现场演唱经验太少需要进步：「五只手指数得晒，好紧张！」早前患病令他不断咳嗽、气管感染，不论彩排及正演演出表现均打折扣。

吕爵安早前亲自执导《1206》MV影片，还原求学时期与蔡俊彦同房时期不少相处点滴，其中尾段二人更以「孖烟囱」上阵令粉丝大饱眼福，吕爵安笑言现实与画面尺度相约：「冇试过玉帛相见条条揈！」蔡俊彦直言在MV本色演出，难度不大因此尚算得心应手，令吕爵安赞演技好能够向演员道路进发之余，亦开玩笑调侃：「但系呢个演员好大牌，净系呢个导演嘅制作先会拍！」并表示未来或会应队友邀请执导MV，但相比邱傲然的实力仍相距一大截：「虎导唔同系另一层次！」

Edan爆粗直播认真情流露

吕爵安昨日为柳应廷演唱会担任嘉宾，二人在台上长达八分钟的对话中，不少玩笑惹来队友粉丝不满，认为借机会「单打」「暗串」柳应廷及姜涛等队友。吕爵安解释指谈到Haters一句其实未有针对个别队友：「其实对于12个人都适合用，呢个现象已经好耐，大家系同一条根，属于同一队伍，希望彼此唔好内斗。同埋我都系用嚟铺垫下一个笑话，想柳应廷多谢我。」另外完骚后与蔡俊彦开直播期间，吕爵安在打机期间失守爆粗，笑言往后不敢再于直播中打机：「太投入打机，将平时用语飞咗出嚟，真情流露。（即是平时会讲粗口？）其实我平时唔讲粗口嘅。」

林奕匡为120685写歌有难度

林奕匡谈到三人未来合作空间，表示：「吕爵安、蔡俊彦已经有一首歌，再写合唱好难。」而三人限定组合120685若要推出团歌，林奕匡则表示视乎灵感。吕爵安亦表示目前未有计划与蔡俊彦再推出合唱歌：「未有谂法亦唔强求。」若有合适的歌曲样本或许能够考虑。蔡俊彦于台上表示做歌手比做运动员更辛苦，表示其实只是尚未习惯两边辛酸不同，目前周一至五仍要练剑，平衡歌手与运动员身份非常忙碌但仍充实值得。