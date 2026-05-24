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Netflix《维琴河》45岁男星史都华麦克林失踪8天遇害陈尸社区 警方列凶杀案调查拼凑「死亡时间线」

影视圈
更新时间：22:00 2026-05-24 HKT
发布时间：22:00 2026-05-24 HKT

45岁加拿大男星史都华麦克林（Stew McLean / Stewart McLean）曾参与Netflix热门影集《维琴河》（Virgin River），最近离奇失踪长达8天后，被寻获陈尸于卑诗省（British Columbia）的狮子湾（Lions Bay）社区。当地警方于5月22日证实Stew McLean死讯，并全面交由加拿大综合凶杀案调查小组（IHIT）接手，全案目前正朝凶杀案方向展开调查。

Stew McLean亲友报案

据当地警方公布，Stew McLean最后一次出现在大众视野，是在5月15日于狮子湾的住所附近。Stew McLean在失踪几日后，其亲友在5月18日向警方报案，没想到最终等来Stew McLean离世噩耗。警方初步判定此案应属单一事件，呼吁社会大众无须过度恐慌，目前并未显示会对公众安全构成进一步威胁。

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加拿大综合凶杀案调查小组（IHIT）发声明：「随住调查持续展开，凶杀案调查人员正努力搜集与分析证据、检视监视器画面，并进行访谈，以建立Stew McLean在2026年5月15日前的行动时间线。」调查小组补充：「我们正追查所有可用线索，努力为Stew McLean的家人、朋友与挚爱揾出答案。」

Stew McLean经理人心碎发声

Stew McLean生前所属的经理人公司Lucas Talent Inc.透过社交平台、由经理人Jodi Caplan撰文哀悼：「我们怀著极度悲伤的心情，向Stew McLean道别。」经理人透露双方合作超过10年，形容Stew McLean是「敬业、专业、热情又幽默的人」。

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活跃于加拿大演艺圈的Stew McLean，曾演出多部受欢迎的影视作品，其最近一次演出，是在Netflix影集《维琴河》中客串酒吧客人。Stew McLean曾演出《凶案小镇》、《笑脸杀手》、《时空旅行者》、DC超级英雄影集《箭神》（Arrow）等。

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