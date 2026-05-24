警是个大佬｜阿Bob吊威也要5条认成本太高 罗子溢欲与对方对亲家：我个女好靓㗎！

林盛斌（Bob）与一身血的罗子溢为新剧《警是个大佬》（暂名）拍摄重头戏，在王敏奕完成吊威也拍摄后，二人在地面拍手鼓励，问二人不想吊威也？罗子溢笑言甘愿代替她，又指自己已拍了很多大场面，只是大家看不到。Bob则称欣赏敏奕，因自己也和她一样畏高，但她也有信心拍好顺利1 take完成，「原先好似都想我吊威也，但我上去就要4、5条威也，成本就太高了！」罗子溢即笑言可以帮忙拉威也，问到有否吊威也比王敏奕高？子溢笑言有，以前拍《飞虎》时要在天台跳下来，当时站在天台边已好惊。Bob笑言会怕是因为没有他在现场拍手打气，又自认穿上装备也会似飞虎，「不过戴埋头套就可能似贼！」Bob表示拍戏经验少，事前想像很多画面、想要拍出Chok的感觉，但「罗老师」罗子溢指点他很多，事后看到画面自己也觉得好看。

罗子溢坚持和儿女锡嘴示爱

两位爸爸齐声表示，人大了有家庭和小朋友反而变细胆，Bob坦言海盗船都不敢玩，罗子溢则指家中最大胆是太太杨茜尧，「如果女儿说怕，我会很心疼，但细仔说怕时，我会就说怕甚么、爸爸都不怕，其实我和他一样怕，哈哈！」他又指现在仍会和儿女锡嘴示爱，感觉非常sweet，Bob坦言女儿大了不敢锡，会试试锡细仔会否拒绝。谈到女儿生日会上，罗子溢细仔抱洪永城女儿Amber，令洪永城现「外父相」，罗子溢笑言这位外父不错，可以对亲家，谈到Bob的细仔和女儿认识一下？罗子溢笑言：「阿Bob做老爷就正啦，我个女好靓㗎！」Bob即笑言儿子也很有型。

Bob欢迎糖妹做隐藏女神

谈到王敏奕想转介单身的糖妹给Bob牵红线，他表示和对方相识多年，觉得她个性纯品想法又简单，值得高大男士爱锡，会为她安排一下，也欢迎她到《女神配对计划2》做隐藏女神。罗子溢起哄也想安排，Bob笑指他当然是笋盘，但最大缺点是「已婚」。