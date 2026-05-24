佘诗曼疑再堕「天仙局」 与Edan肥仔打牌又输钱 变MIRROR ERROR「主要收入来源」？

视后佘诗曼（阿佘）月底将迎来51岁生日，连日来与好友相聚庆祝。继3月与吴君如、MIRROR成员Edan（吕爵安）、ERROR成员肥仔（梁业）、打牌不幸输钱后，佘诗曼今日（24日）在IG分享，为了一雪前耻，再度与原班人马开枱，同场加入视帝张振朗的女友杨偲泳（Renci）与阿Dee（何启华）。但佘诗曼自爆起行前却被妈妈嘲笑：「哗，又去进贡俾肥仔呀？」

佘诗曼与后辈打牌再次输钱

虽然佘诗曼赛前信心满满，更与妈妈FaceTime时笑言：「放心，我feel到今日会赢！」但母亲却一盆冷水泼下：「有信心都系好嘅，但系你边够人打吖。」结果一语成谶，佘诗曼再次输钱，金额高达四位数，更笑言自己「输到PK」，唯有当作「交学费」。

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Edan肥仔阿Dee惊喜送生日蛋糕贺佘诗曼

虽然在麻雀枱上失意，但佘诗曼却赢得友谊。原来牌局结束后，众人为她送上两个生日蛋糕，令寿星女非常惊喜。从佘诗曼分享的合照可见，众人笑容灿烂，气氛温馨。佘诗曼在帖文中表示：「虽然我输咗金钱，但系赢咗友谊，好多谢大家！」Edan其后亦搞笑留言：「进贡肥仔团」，肥仔亦非常招积表示：「no mercy（毫不留情）」，似乎暗示佘诗曼已成为他们的「主要收入来源」，互动十分有趣。

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佘诗曼曾被「夹计」清袋疑堕「天仙局」

其实这已不是佘诗曼第一次在牌局中败给这班后辈。今年3月，她就曾分享过相约吴君如、Jer（柳应廷）、Edan及肥仔打牌，当时她因工作需提早离场，并请肥仔代打，岂料肥仔一铺输了二百几番给Jer，令佘诗曼「一铺清袋」。事后佘诗曼笑称：「绝对有理由相信，佢哋系夹埋㗎！」Edan更直认不讳：「唔使怀疑，系夹埋，下次再打！」一众网民都笑指佘诗曼误入了「天仙局」，没想到事隔两个月，她依然勇气可嘉，再次应战，娱乐性十足。

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