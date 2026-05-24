警是个大佬｜王敏奕挑战人生高峰 被吊6层楼高拍大结局 向曾国祥报备：有咩说话讲定先

王敏奕、林盛斌（Bob）、罗子溢、韦家雄、黎泽恩、周伯恩等到锦田为新剧《警是个大佬》（暂名）拍摄大结局重头戏，剧情讲到王敏奕被胁持，更被吊至6层楼高，Bob与一身血的罗子溢赶到现场伸出援手。王敏奕吊威也吊至半空，一take过完成拍摄后缓缓回到地面，众演员报以掌声鼓励。

王敏奕开心拍动作戏

王敏奕受访表示，事前导演指会吊至3层楼高，但到场发现有6层楼高，在半空感觉似10层高，因自己也怕高，平日不玩过山车和跳楼机等，但是拍摄工作就不紧要，「今次是我人生高峰，秘诀是升上去时闭上眼，拍摄才张开眼，讲完对白就闭眼等被放下去！」她指新剧有很多惊险场面，但最令她心惊是这一场，是接近大结局的重头戏，会怕是因为没法脚踏实地。王敏奕表示开心拍动作戏和武指合作，大家都好专业，「我自己平常心，不要想太多，知道他们比我更惊、怕我不舒服，擦伤是在所难免，之前也有吊威也，但这次要做出很害怕的感觉，但并没有想像中难接受。」王敏奕指幸天气好，剧集会再拍半个月外景，又指拍这种场面机会难得，会好好珍惜，因出动很多人力物力完成一个镜头。

王敏奕帮糖妹揾Bob介绍

问事前有和老公曾国祥报备？王敏奕笑言：「有，都有通知身边紧张我的朋友，有甚么说话都讲定先，哈哈！（老公没怜香惜玉？）他是导演，当然知发生甚么事，而我是演员就做好本份。」谈到老友糖妹表示单身，想Bob帮忙介绍，她笑言会帮手争取，若有潜在对象都会帮帮眼，「我当然知道她的择偶条件，但不会告诉大家！」