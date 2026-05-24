「东张女神」阮嘉敏拍内地短剧爆红  被指水涨船高收入暴升  爆顶级薪酬6日赚近50万

现年34岁、曾被网民封为「东张女神」的阮嘉敏（Mandy），近期事业发展迎来全新突破。除了早前高调宣布将强势参战人气真人骚《女神配对计划2》寻找真命天子外，她更食正神州大地的影视新热潮，只身北上担正演出网络微短剧《瘦一斤，赚一斤，虐哭前任不过瘾》。该剧上架后势如破竹，累积浏览量极速冲破三千万大关，成绩斐然，更为Mandy成功开辟了一条全新的生财之道，被传名利双收。

阮嘉敏谦称自己未达顶流级

著这套话题之作热度狂飙，外界纷纷揣测阮嘉敏的商演身价亦随之十级跳，甚至有指她此行已令荷包极度肿胀，财源滚滚来。不过，面对种种「发大财」的传闻，Mandy却表现得相当脚踏实地，并急急为这场美丽的误会解画。她坦言自己在庞大的内地网络剧生态圈中资历尚浅，形容自己目前仅处于起步阶段的「BB级」，与那些呼风唤雨的「顶流」或「爆款」神级花旦，仍有一段遥远的距离。

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阮嘉敏：爆款女主角6日赚近50万

纵使自认尚未跻身金字塔顶端，但阮嘉敏亦毫不吝啬地对外揭露了这股影视新浪潮的惊人财富密码。她大爆那些站稳阵脚的「爆款剧女主角」，其吸金能力绝对令人咋舌。这批抢手货的酬劳通常以日薪结算，每日进帐可高达八至九万元人民币；更令人羡慕的是，她们享有极度优厚的工时保障，例如明文规定每日开工仅限八小时。换言之，若以一部需时六天拍摄的作品计算，短短四十八小时的总工作量，便能轻松将四十八万人民币的天价酬金袋袋平安。

阮嘉敏感激有机会拍短剧

回顾这次勇闯西安的演艺奇幻之旅，阮嘉敏直言起初完全没有把金钱回报放在首位。她笑指当初接到拍摄邀约时，心态犹如去体验人生，即使只有微薄的补贴，甚至需要自掏腰包倒贴，她也甘之如饴去争取这个演出机会。如今眼见这类节奏明快的短暂剧集在香港同样掀起追剧热潮，受欢迎程度远超预期，Mandy感到无比雀跃，更将这次宝贵的实战经验视为达成人生清单的重要里程碑。

阮嘉敏一日开工至少16小时

然而，爆红背后往往有著鲜为人知的辛酸。Mandy的上位之路绝非平步青云，她曾透露拍摄过程其实极度耗损体力，曾试过要在短短六昼夜内狂踩七十二集，日均挨更抵夜开工长达十六至二十小时，过程犹如挑战人体极限，让她不禁感叹以往在娘家电视台拍剧的日子，相比之下实在是相当幸福。

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