Ian陈卓贤亲自为新歌《Growth！》填词 道尽「随波不逐流」成长哲学 MV动画缤纷登场

陈卓贤（Ian）昨日（5月23日）坚守与粉丝们的「23」之约，推出本年度第5首派台歌《Growth！》，是7月份《IAN CHAN︰GROWTH︰LIVE 2026》演唱会的主题曲，曲风轻快，节奏明朗铿锵，以电结他及爵士鼓为主要伴奏，感觉充满朝气与正能量，作为演唱会的主题曲，即时炒热现场气氛。歌曲副歌及尾段重复点出主题「This is Growth」，记忆点非常强而清晰，副歌人声经特别处理，有轻微回音，增加了层次感，尾段和唱设计可以有互相回应的效果，非常适合现场大合唱。

Ian新MV注入大自然元素

《Growth！》MV昨日同步上架，为配合歌曲的明快与节奏感，MV没有选用一贯的深情故事性铺排，全首歌曲用色彩缤纷的卡通动画去演绎Ian心中的成长，讯息正面，秉承了《地球上的最后一朵花》风格，MV注入了不少大自然元素，带出一种充满人生盼望的感觉。Ian继续亲自为歌曲填词，用最直接的方法与听众分享心底话。Growth「成长」是人生必经的一课，然而成长每每是在不经不觉之间发生，当有一天无意间回望过去，会蓦然发觉「我真的成长了很多。」成长往往是温柔地发生而不被察觉。有些人心目中的成长，是因为年纪渐长，为了配合生活和环境而作出改变，但Ian就用《Growth！》 这首歌去告诉大家，他心目中的成长是「随波而不逐流」。

Ian用驾驶比喻人生

歌曲中Ian用驾驶比喻人生，「红或绿灯都总有定数」，遇上红灯，必须要停下。然而驾驶途中也会遇上美好的风景，当你想停下来的时候，就让自己缓缓的停下来，欣赏风景、休息一会回复精神再上路。不需要因为其他车辆在路上风驰电掣，而要追赶别人的进度，「不用害怕独行，我节奏不朽」。自己掌控着自己的軚盘，就如自己掌控着自己的人生，速度快慢、何时休息、何时赶上，都是可以自己掌控。当你可以自信地为自己掌舵的时候，就是在成长的路上迈进了一大步。「This is Growth」。