王祖蓝屡传身家暴涨忽然「呻穷」：冇晒钱喇！ 惊揭背后「财赤」真相与老婆李亚男有关

王祖蓝今日（24日）与杨思琦齐齐出席活动，并双双成为同款全新电动车的车主。谈及添置新车的原因，王祖蓝透露是因为胞妹最近喜迎新生命，加上两家人居住在「一碗汤距离」，故特意购入新车供大家代步。近年投资有道的他屡传身家激增，对此他竟连环大呼澄清：「冇晒钱喇！」他笑言名下车辆其实不多，一直与母亲及弟妹共用：「我同老婆一人一架，家庭车一架，其实三家人四架车。」他更透露目前大部分资金已用作投资，家中的财政大权全由太太李亚男牢牢掌控，更当众大放闪光弹：「我哋好透明，乜都系老婆嘅。」

王祖蓝积极开拓商业版图

除了家庭生活美满，王祖蓝亦积极开拓商业版图，准备进军饮食业及儿童产业。饮食业方面，他计划在香港旺区开设首间中菜餐厅，未来或会将分店扩展至内地。至于为何涉足儿童产业，他解释道：「因为生两个小朋友之后重投儿童行业，拍啲畀小朋友睇嘅节目，将于暑假在内地播出。」面对娱乐圈大环境的转变，他坦言自己也要转型成为「斜杠族」（Slash族）寻求出路：「依家好少演艺工作，电影下滑、开剧集唔容易，所以我算系文化产业。」同步向儿童产业、影视及直播等多方进发。

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王祖蓝向曾志伟取经

在演艺与文化产业的发展上，王祖蓝透露这种转型模式在内地相当普遍，他更特意向曾志伟取经，并获对方转介不少宝贵的工作机会。他感激地表示：「佢好明白（景况），亦都好识用人，有嘢啱祖蓝做就叫我去。」至于电影方面，继早前参演关注渐冻症的电影后，他期望未来能接拍更多文艺片，虽然目前多需依赖投资方邀请而未能主动挑选剧本，但他期盼能透过优秀的影视作品，唤起大众对不同社会议题的关注，并真诚地说：「如果能够继续帮到人就最开心！」

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