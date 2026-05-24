𡃁妹李绮雯结婚获林淑敏等群星到贺 彭秀慧任婚宴司仪台下星光熠熠 现场气氛浪漫

41岁前TVB女星「𡃁妹」李绮雯（Marine）昨日（23日）正式做人妻，跟拍拖多年的香港健美先生及星级健身教练梁恺杰（Ocean）举行婚礼，并在尖东的酒店办婚宴，现场星光熠熠，由著名导演彭秀慧及阮政峰担任司仪，孙慧雪、李亚男、林淑敏、吴嘉仪、张彦博、梁皓楷、邓卓殷、张明伟、练乐仪、郑伊娜等艺人到贺，场面热闹。

李绮雯婚纱高贵大方

在万众瞩目下，新娘李绮雯挽著梁恺杰的手臂缓缓步入婚宴会场，李绮雯身穿一袭纯白的无肩带婚纱，设计高贵大方。婚纱上半身采用精致的钉珠和蕾丝刺绣，紧身剪裁完美勾勒出她优美的身段。裙摆则以多层次轻纱堆叠而成，营造出梦幻的蓬松效果，配上长长的头纱和闪亮的皇冠，让李绮雯宛如童话中的公主，美丽动人。在敬酒环节，李绮雯换上挂颈式、镶满珍珠的晚装，更显雍容华贵。

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李绮雯数年前已获梁恺杰求婚，二人的婚礼筹备多年，终于在昨日举行，并筵开约30席宴请亲友。李绮雯的婚宴会场布置以典雅的白色与香槟色为主调，显得高贵而浪漫。接待处精心布置大量的白色和香槟色玫瑰花，错落有致地摆放著新人多幅甜蜜的婚纱照，让宾客在进入会场前就能感受到这对新人的幸福与喜悦。

李绮雯准备360份回礼

舞台背景板上以金色草书写著新人的英文名「Ocean & Marine」，简洁而充满设计感，成为众多宾客合影的热门地点。从照片所见婚宴座无虚席，气氛热烈。一对新人为宾客准备360份设计精美的回礼，尽显心思。

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