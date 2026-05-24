Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

𡃁妹李绮雯结婚获林淑敏等群星到贺 彭秀慧任婚宴司仪台下星光熠熠 现场气氛浪漫

影视圈
更新时间：18:00 2026-05-24 HKT
发布时间：18:00 2026-05-24 HKT

41岁前TVB女星「𡃁妹」李绮雯（Marine）昨日（23日）正式做人妻，跟拍拖多年的香港健美先生及星级健身教练梁恺杰（Ocean）举行婚礼，并在尖东的酒店办婚宴，现场星光熠熠，由著名导演彭秀慧及阮政峰担任司仪，孙慧雪、李亚男、林淑敏、吴嘉仪、张彦博、梁皓楷、邓卓殷、张明伟、练乐仪、郑伊娜等艺人到贺，场面热闹。

李绮雯婚纱高贵大方

在万众瞩目下，新娘李绮雯挽著梁恺杰的手臂缓缓步入婚宴会场，李绮雯身穿一袭纯白的无肩带婚纱，设计高贵大方。婚纱上半身采用精致的钉珠和蕾丝刺绣，紧身剪裁完美勾勒出她优美的身段。裙摆则以多层次轻纱堆叠而成，营造出梦幻的蓬松效果，配上长长的头纱和闪亮的皇冠，让李绮雯宛如童话中的公主，美丽动人。在敬酒环节，李绮雯换上挂颈式、镶满珍珠的晚装，更显雍容华贵。

相关阅读：李绮雯结婚｜41岁𡃁妹嫁健身教练梁恺杰 绝美裙褂Look曝光 婚礼延期5年终于顺利完婚

李绮雯数年前已获梁恺杰求婚，二人的婚礼筹备多年，终于在昨日举行，并筵开约30席宴请亲友。李绮雯的婚宴会场布置以典雅的白色与香槟色为主调，显得高贵而浪漫。接待处精心布置大量的白色和香槟色玫瑰花，错落有致地摆放著新人多幅甜蜜的婚纱照，让宾客在进入会场前就能感受到这对新人的幸福与喜悦。

李绮雯准备360份回礼

舞台背景板上以金色草书写著新人的英文名「Ocean & Marine」，简洁而充满设计感，成为众多宾客合影的热门地点。从照片所见婚宴座无虚席，气氛热烈。一对新人为宾客准备360份设计精美的回礼，尽显心思。

相关阅读：前TVB女星𡃁妹李绮雯过大礼海味堆满屋 下月办海外婚礼 与健美先生梁恺杰订婚5年终结婚

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘
吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘
影视圈
8小时前
吴婉芳二子结婚｜胡智同新婚妻早融入豪门家中  新郎手上有爱的纹身  老婆清纯小鸟依人
吴婉芳二子结婚｜胡智同新婚妻早融入豪门家中  新郎手上有爱的纹身  老婆清纯小鸟依人
影视圈
6小时前
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
时事热话
9小时前
迪卡侬新出$299防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
迪卡侬新出$299防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
时尚购物
8小时前
吴婉芳二子结婚｜百亿豪门婚宴星光熠熠  曾志伟兴奋拍片「大美人港姐」疑现身  郑伊健夫妇变小粉丝
吴婉芳二子结婚｜百亿豪门婚宴星光熠熠  曾志伟兴奋拍片「大美人港姐」疑现身  郑伊健夫妇变小粉丝
影视圈
7小时前
公屋厕所狂涌邻居烟味 楼主求助惨被叫搬屋 最终靠「一神物」成功自救｜Juicy叮
公屋厕所狂涌邻居烟味 楼主求助惨被叫搬屋 最终靠「一神物」成功自救｜Juicy叮
时事热话
6小时前
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
饮食
2026-05-23 19:14 HKT
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
生活百科
2026-05-23 12:47 HKT
房委会公屋「富户政策」申报月底截止！逾期随时被终止租约 即睇2大交表方法
房委会公屋「富户政策」申报月底截止！逾期随时被终止租约 即睇2大交表方法
生活百科
10小时前
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
时事热话
2026-05-23 13:38 HKT