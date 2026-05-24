第79届康城影展｜Cristian Mungiu二夺金棕榈 最佳导演惊现3人分1座奖 影帝影后齐起孖

「第79届康城影展」于香港时间今日凌晨圆满闭幕，罗马尼亚导演Cristian Mungiu执导的《Fjord》大热夺得最高荣誉金棕榈奖，亦是其第2度摘下金棕榈。

《Minotaur》夺得评审团大奖

Cristian凭《Fjord》再度捧走金棕榈，成为史上第11位两度夺此殊荣的导演，距其2007年凭《4月3周2日－堕胎日记》首夺金棕榈相隔近20年。评审团大奖则由流亡俄罗斯导演Andrey Zvyagintsev执导的《Minotaur》夺得。Andrey上台后公开向俄罗斯总统普京发出呼吁，要求其停止杀戮。最佳导演奖由西班牙导演Javier Calvo与Javier Ambrossi凭《The Black Ball》，与波兰导演Pawel Pawlikowski凭《Fatherland》3人并列夺得，为自2016年以来首次出现并列情况。3人同时上台，台上却只得一座奖座，颁奖的导演Xavier Dolan笑言「希望他们有两座金棕榈」，Pawel亦自嘲场面「一塌糊涂」。最佳导演奖自2016年来再由两片导演分享，当年今届金棕榈得主Cristian Mungiu凭《毕作亏心事》与《鬼魅时尚》奥利华阿萨耶斯（Olivier Assayas）共享最佳导演。

最佳男演员奖由新晋演员Emmanuel Macchia及Valentin Campagne共享，二人在比利时导演Lukas Dhont执导的一战题材电影《Coward》中饰演一对身陷战壕的同性恋人。影后则由比利时女星Virginie Efira及日本女星冈本多绪，凭在日本导演滨口龙介执导的《All of a Sudden》中演出夺奖。

《Man of His Time》得最佳剧本奖

评审团奖由德国导演Valeska Grisebach执导的《The Dreamed Adventure》夺得，该片为一部以保加利亚为背景的惊悚作品，于影展最后一天才公映。最佳剧本奖则由法国导演Emmanuel Marre凭《Man of His Time》夺得。最佳首部长片金摄影机奖由卢旺达导演Marie-Clémentine Dusabejambo执导的《Ben’Imana》夺得，为首部于康城正式入围的卢旺达电影。

芭芭拉史翠珊获颁「荣誉金棕榈」

此外，芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）获颁「荣誉金棕榈」，但未能出席领奖，但拍下长片感谢，她表示：「每日都很破碎，但在这个电影节上看到来自很多国家的艺术家的引人入胜的电影令人放心。电影具有将我们团结起来的神奇能力，开启我们的心扉。我为能成为这个社群的一员感到非常自豪，所以merci beaucoup and vive la cinema（非常感谢，戏院长存）！」