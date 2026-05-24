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方力申晒B女萌爆影片 靠两字成功点中囡囡笑穴 Isla腰果眼父女饼印样成焦点

影视圈
更新时间：16:30 2026-05-24 HKT
发布时间：16:30 2026-05-24 HKT

方力申（Alex）自去年情人节与太太叶萱（Maple）携手步入婚姻殿堂后，生活重心明显转向家庭。同年底，两人迎来女儿方爱嘉（Isla）的诞生，方力申正式升格为人父。自从Isla出世后，昔日的阳光型男彻底化身为「晒娃狂魔」，社交平台满溢著新手爸爸的幸福与满足，她不时分享与女儿的温馨日常，一字一句都流露出对「前世情人」的无限宠爱。

方力申囡囡天使笑声影片疯传

近日方力申在社交平台上载了一段女儿的影片，再次引爆网络热话。影片中，Isla手里抓著一个白色兔子造型的牙胶，起初还在专心「品尝」，但当听到爸爸方力申在镜头后不断发出「喂呀？」的趣怪声音，Isla的「笑穴」仿佛瞬间被点开。她先是瞇起双眼，接著便一发不可收拾地开怀大笑，笑声清脆响亮，极具感染力。最让网民津津乐道的是，Isla笑起来时，眼睛会瞇成一条线，弯弯的弧度犹如可爱的腰果，配上肉嘟嘟的脸颊，喜感十足。方力申在帖文中得意地写道：「估唔到『喂呀？』呢两个字咁劲，不过今日已经冇用。」并加上「#觉得自己好劲」、「#好满足」等标签，字里行间满是成功逗笑女儿的自豪感，父爱满泻。

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网民热议方力申父女饼印认证

方力申囡囡笑声影片曝光后，迅速吸引大批网民观看和留言，大家都被Isla的可爱模样彻底征服。留言区一片赞好之声，「听到把笑声好冧」、「好爱笑的BB带好多欢乐比爸妈」等温馨留言不绝于耳，不少粉丝更强烈要求方力申「post 多D BB 片」。更有趣的是，网民们对Isla的长相展开了热烈讨论，大部分人都认为Isla完全是爸爸的翻版，「哈哈，真系成个方力申」、「对眼完全一样」，纷纷认证两人是「饼印父女」。不过，也有眼尖的网民提出不同看法，认为「对眼好似妈妈，笑起上黎就似爸爸」，指Isla继承了妈妈漂亮的眼睛和爸爸开朗的笑容。 

叶萱带5个月B女捧方力申场

早前方力申举行演唱会，就在开场前，太太叶萱特别抱著仅5个月大的Isla，与方力申的父母一同现身后台，为他加油打气。Isla虽然年纪小小，却已尽显明日之星的风范，面对后台众多工作人员和镜头，她不但毫不怯场，一双乌溜溜的大眼睛好奇地打量著四周，可爱指数爆灯，成为全场最抢镜的焦点。

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