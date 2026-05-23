周柏豪叹养仔女使费贵 连诗雅爆老公批准「可再性感」 郑融澄清因丧父曾瘫床数月

周柏豪、连诗雅和郑融今日（23日）出席一个音乐活动，现场迫爆粉丝到场支持，由于天气翳焗，郑融打头阵演出期间，有歌迷晕倒， 随即有工作人员上前支援，最后这名歌迷没大碍。他们事后都呼吁粉丝要多饮水，又说三人已很久没有一起工作，周柏豪笑指一听到有这个活动主动报名，刚好3人先后推出新歌，可互相宣传。

连诗雅叫陈家乐再努力赚钱

周柏豪不时周围飞工作，问到是否要努力为小朋友赚学费？他直言现在的使费好贵，无论几努力工作都觉得很贵，不过照顾小朋友是无条件和无价值，见到他们开心就得。旁边的连诗雅亦很认同，笑言要叫老公陈家乐再努力些，不过自己也很努力工作。讲到她在《IT狗2.0》中穿睡衣扮AI出镜，问她事前可有问准老公？她笑说：「导演是他的朋友，他拍完后有同老公讲『唔好意思，今日借左阿嫂』，老公都说OK，仲话我不是好性感，可以再性感些。（他在屋企睇惯？）我在屋企不会咁著，这个年纪要养生，著长裤，而且他只FOCUS在我的对白上，话好难背。」

郑融早已与拍拖8年男友分手

另外，3人中只有郑融仍单身，她表示感情事顺其自然，又说要澄清一件事，之前有报道指她与拍拖8年的男友分手令身体出毛病，她表示8年前已与那位拍拖8年的男友分手，自己单身4、5年，之前身体不好是受爸爸离世一事影响，现在一直都有看医生调理，笑指最不舒服的时间已经过去，现时会努力为新歌宣传，又说对感情顺其自然，不抗拒亦不会刻意，认为拍拖和单身都有不同的问题的面对，当下就是最完美的安排。提到她在一个访问中指有段时间身体不能动弹，她表示所有不适都是爸爸离开之后发生，当时脊椎不好，坐的时候都不舒服，左边身都无力，最安全的方法是摊在床上，几个月后慢慢无事。