《爱回家》「Gigi」罗雪妍带饼印母游深圳 神级冻龄靓妈罕曝光 一原因被误当两姊妹

31岁的罗雪妍，凭著处境剧《爱回家之开心速递》中，饰演接龙集团法律部员工「Gigi」，而成功入屋，以其甜美亲切的形象，深受观众喜爱。然而随著《爱回家》剧组证实将于今年7月迎来大结局，一众演员的未来去向成为外界关注的焦点。面对即将到来的转变，罗雪妍未有停步，反而积极为事业和生活作出新规划，她早前拍片大赞内地生活便利，近日更以实际行动证明，北上不仅有工作机遇，更是与家人消费，共享天伦的好地方，不过罗雪妍带同妈妈到深圳一日游，网民却将二人误当姊妹，可说是一个美丽的误会。

罗雪妍带妈妈北上消费被赞孝顺

近日罗雪妍在社交平台，分享与妈妈的内地一日游，为了让妈妈尽兴，罗雪妍做足准备，将她的瑜伽班提前到早上进行，她贴心地安排了丰富行程，母女二人先到网红意大利餐厅大快朵颐，品尝薄饼、意粉及辣汁鸡翼，罗妈妈十分满意，赞不绝口。饭后母女二人闲逛商场，到了一间饰物店，罗雪妍更即席为母亲挑选了一条精致的手链作为礼物，尽显孝心。热爱运动的罗雪妍，其后又在运动用品店，买了网球衫及百折裙，更到试身室自拍，网民大赞她体态健美，身材惹火，纷纷祝福她在《爱回家》播毕后，会有更好的发展。

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网民指罗雪妍与饼印妈妈似姊妹

影片除了记录了罗雪妍与妈妈的美好时光外，更意外让罗妈妈成为网民热议的焦点。在镜头下，罗妈妈虽然打扮朴素，但皮肤白滑紧致，样貌相当年轻，与女儿罗雪妍站在一起时，不像母女，反而更像一对感情要好的姊妹。不少网民惊讶地留言：「妈妈也太年轻了吧！」、「根本就是饼印好似样」、「这对姊妹也太美了」。从影片中可见，罗妈妈面对镜头虽然略带羞涩，但全程笑容满面，显然非常享受女儿为她安排的「女皇级」待遇，母女亲密互动的画面，相当温馨治愈。

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