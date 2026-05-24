前TVB小花陈诗欣晒70万极罕Hermès 住半山豪宅做马主夫人 认已冇特别目标想追求

现年33岁的前TVB小花陈诗欣，自2021年嫁给电竞公司高层兼马主陈尔正后，便晋身为圈中知名的「富贵人妻」，不时分享住3千万 豪宅的奢华生活，而在去年7月，她顺利诞下儿子后，生活质素进一步提升。近日陈诗欣在社交平台上，分享她最新的「战利品」，她开心展示自己新入手的Hermès手袋，并帖文写上这是她的第4个「蓝盒子」，代表著尊贵客户才有的待遇，其奢华生活，再次成为焦点。

陈诗欣晒名牌袋后失去目标

陈诗欣今次入手的新宠，是Hermès Mini Kelly Pampilles Sellier，手袋正面有著手工精细剪裁的皮革流苏，设计独特，属于品牌限量版系列中极为罕见的款式。据悉，她收到的「蓝盒子」，是Hermès专为顶级VVIP客户提供的专属礼遇。这款手袋的官方售价为205,900港元，但在市场上的炒价已逼近70万港元，其矜贵程度可见一斑。不过，当网民好奇问到下一个手袋目标时，陈诗欣则透露自己暂时「冇特别目标」追求，似乎对现有珍藏已经相当满足。

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陈诗欣去年诞下囝囝母凭子贵

陈诗欣在2017年加入TVB后，凭借在旅游节目《3日2夜》及资讯节目《学是学非》中的阳光形象和出众身段，被观众封为「一件头女神」，深受喜爱。2021年，她与富贵老公陈尔正举行了一场极尽奢华的婚礼，当时她戴上11只巨型龙凤鈪风光出嫁，成为城中热话。婚后，陈诗欣逐渐淡出幕前，专心享受少奶奶的惬意生活。她不仅经常周游列国，更不时在社交平台分享名牌包包，令人羡慕的富贵生活，引来不少网友的讨论。

陈诗欣嫁电竞高层老公生活升呢

陈诗欣的老公陈尔正有著猛料背景，中学毕业于名校圣保罗书院，其后远赴世界顶尖的伦敦艺术大学伦敦时装学院深造。回港后，他投身文化创意产业，现时不仅是电竞公司高层，更是活动创办人及世界级派对搞手，与城中的富三代钟培生亦份属好友。此外，他近年更「升呢」成为马主，陈诗欣亦经常陪伴丈夫到马场支持爱驹，尽显幸福富贵的豪门生活。

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