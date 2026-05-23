郑嘉颖与陈凯琳大仔读名校华仁 报补习班苦读中文追进度 曾爆囝囝唔识中文爆喊

56岁的视帝郑嘉颖与港姐冠军陈凯琳于2018年结婚后，家庭生活幸福美满，并育有三名可爱的儿子。转眼间，大仔郑承悦（Rafael）已经7岁，到了入读小学的年纪。为了延续家族传统，让儿子成为「郑家三代华仁仔」，郑嘉颖特意安排大仔入读其母校华仁小学。然而，名校光环的背后，是沉重的学业压力。日前，陈凯琳在社交平台上分享了儿子勤力学习中文的近况，意外地揭示了星级家长的辛酸与无奈，引起网上热议。

陈凯琳大仔入读华仁急恶补中文

陈凯琳近日在社交平台贴出多张相片，曝光了7岁大仔郑承悦的学习日常，从她分享的内容可见，囝囝正坐在书桌前，埋首于大量的中文功课之中，练习纸上写满了密密麻麻的中文字，桌上又放著一叠中文练习簿，让网民纷纷感受传统名校紧凑的课程和沉重的功课压力。陈凯琳在帖文中写道：「我们甚至还为孩子们报了补习班，让他们更好地为中文学校的学习做好准备。」字里行间流露出明星家长，与普罗大众一样，也会为小朋友的学业焦虑。

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郑嘉颖每晚陪大仔温书

事实上，郑嘉颖与陈凯琳本身均在海外成长及留学，中文并非他们的强项。面对本地传统名校艰深的中文课程，夫妻二人亦坦言感到吃力。郑嘉颖过往出席活动时就曾公开表示，大仔的中文科程度过于深奥，让他这位廿四孝爸爸也感到头痛。为了儿子的学业，他每晚都要亲自陪伴大仔温习功课，准备默书。由于大仔由国际幼稚园转到传统小学，中文根基较为薄弱，面对突如其来的学业压力，有时更会忍不住大哭，令郑嘉颖心痛不已。

陈凯琳道尽现今家长辛酸

陈凯琳的分享迅速引来大批网民留言，不少家长对此深有同感，纷纷表示「好心痛」、「香港小朋友读书真系好辛苦」。网民认为，即使是明星家庭，在香港的教育制度下，也同样要面对子女学业压力大的问题，这种贴地的烦恼让许多人感到共鸣。有网民慨叹，为了追赶学业，小朋友失去了应有的童年快乐。其后陈凯琳又分享了一张自己拿著书包的照片，完美演绎了现今家长的忙碌与辛酸。

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