《The Late Show with Stephen Colbert》最后一集获群星送别 赖恩雷诺士现身被网民闹爆

美国CBS电视台去年突然宣布旗下人气节目《The Late Show with Stephen Colbert》于今年5月停播，该节目终于在前晚（21日）播出最后一集，是夜群星云集送别主持人Stephen Colbert，不过「死侍」赖恩雷诺士（Ryan Reynolds）现身却惹来网民狠批。

赖恩爆笑情节未能打动观众

赖恩因被指与老婆碧琪丽芙莉（Blake Lively）联手打压《痛爱完成式》导演兼男主角Justin Baldoni，以致形象插水。前晚他继续以搞笑形象现身观众席，并问Stephen自己是否节目最后一位嘉宾，对方说不是，赖恩即说自己还是很开心来向世上最伟大艺人致敬，但又话他指的并非Stephen，而是节目乐队的键琴手，接着更冲上台拥抱对方，并送上一梳蕉。如此精心打造的爆笑情节却未能打动观众，网民纷纷留言「做乜要揾佢上嚟？」、「点解最后一集都要揾啲衰人出场？」

保罗麦卡尼成最后嘉宾

至于真正的最后嘉宾就是披头四成员保罗麦卡尼（Paul McCartney），原来披头四于1964年首度亮相美国电视节目时，就是在《The Late Show》的录影场地Ed Sullivan剧院中进行拍摄，所以保罗任最后嘉宾特别有意义，他在节目尾声更演唱了披头四名曲《Hello, Goodbye》向Stephan和节目告别。此外，亦有大批红星到来客串，包括《绝命毒师》Bryan Cranston和「蚁侠」保罗活特（Paul Rudd）。而5大深夜talk show主持Jimmy Fallon、Jimmy Kimmel、Seth Meyers、John Oliver和Jon Stewart更合演搞笑科幻短片向Stephan致敬，片中描述有一个「虫洞」正吞噬所有talk show，揶揄特朗普（Donald Trump）政府施压赶绝自由派主持的节目。至于特朗普本人亦发文大讲风凉话，他写道：「（Stephen）Colbert终于离开CBS，难以置信佢喺度踎咗咁耐，佢无才华、收视率低，又毫无生气，就似个死人一样，随便喺街上搲个人返嚟都劲过佢，谢天谢地佢终于玩完！」