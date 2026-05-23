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石修新抱林佑蔚于停车场性感热舞 Y2K造型大晒火辣身材 动作过大胸前疑走光

影视圈
更新时间：18:25 2026-05-23 HKT
发布时间：18:25 2026-05-23 HKT

石修的儿子陈宇琛（Sam）与太太林佑蔚（Camille）2017年结婚，育有一女，相当恩爱。曾任有线电视主播的林佑蔚不但样貌甜美，更拥有火辣身材。昨日（23日），她在IG分享了一段性感热舞影片，随即引起网民讨论。片中，林佑蔚身处停车场，以一身极具Y2K风格的打扮示人，上半身仅穿著一件碎花比坚尼上衣，外面搭配灰色针织短版罩衫，大方展露纤细的腰部线条；下身则穿上黑色宽松长裤，腰间的星形链条和红色绑带更添几分性感，造型相当抢眼。

林佑蔚舞姿纯熟有力自信爆灯

随著强劲的音乐节拍，林佑蔚大骚舞技，动作流畅有力，充满自信。有网民质疑林佑蔚似乎因动作太大，胸前疑似微微走光，但看来她没有察觉。她时而扭腰摆臀，时而拨弄秀发，每一个舞步都散发著野性美。尤其是一些身体摆动和性感的M字腿甫士，更是将她的好身材表露无遗，女人味十足，完全不输专业舞者。影片最后她对著镜头摆出胜利手势，甜美的笑容与火辣的舞姿形成强烈对比，魅力爆灯。

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林佑蔚转型成KOL  童年曾受虐

曾任职有线主播的林佑蔚，近年成功转型为KOL，经常在社交平台分享生活点滴与时尚穿搭，吸引不少网民关注。除了亮丽的外表，林佑蔚更拥有一颗坚强的心；她曾勇敢公开在原生家庭受虐、为家人还债的过去，借此鼓励同路人。如今看她在镜头前自信热舞、展现健康性感的美态，证明她已活出真我，散发满满的正能量。不少网民看过影片后，都大赞她「有型又性感」、「充满自信美」，纷纷为这位坚强又美丽的石修新抱送上支持。

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石修听觉永久受损？

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