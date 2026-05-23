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《爆谷一周》强势回归 AK视MIRROR巡演为「魔幻时刻」 谷德昭难忘观众睇《家有囍事》爆笑情景

影视圈
更新时间：19:45 2026-05-23 HKT
发布时间：19:45 2026-05-23 HKT

ViuTV全新一季《爆谷一周》载誉归来，将由明日（24日）起逢星期日晚上9时30分播出，今辑继续由谷德昭担任主持，为观众请来最新话题大作的焦点人物，尽诉幕后心中情，节目更有多集以香港影坛经典为主题，邀来各路影视英雄将影画史娓娓道来，一同回顾经典，细述用无尽汗水铺出的光影路！此外，全新环节贴身追踪电影生力军日常，了解他们不懈筹备新作的苦与乐！

葛民辉再演三谷幸喜作品

新一季首集由舞台剧《The Magic Hour 魔幻时刻》导演陈小东，以及演员谢君豪、葛民辉、江𤒹生（AK）担任嘉宾。今次舞台剧改编自日本喜剧大师三谷幸喜的电影名作，小东透露与三谷先生经过多番沟通后，最终获对方「开绿灯」，同意将故事背景设定在充满香港本土特色的果栏。葛民辉亦觉得这是一个难得的突破，因为相比起他10多年前参与的舞台剧《笑の大学》，虽然同样是由三谷先生的作品改编，但当时对于维持原著的设定上明显较严谨，可见三谷先生今次对小东有一定程度的信任。

谢君豪爱早起头脑特别清醒

被问到人生中曾遇过哪些「魔幻时刻」？谢君豪表示自己近年经常在清晨6时多便醒来，意外发现此时的脑筋会格外清醒，灵感亦特别多，看剧本也比较容易吸收，所以笑言这就是他的「魔幻时刻」；葛民辉不忘发挥其搞笑本色说道：「做完一个project，收到尾期张cheque嘅时候。」至于AK就认为当他在表演中进入了「自动导航模式」的状态，就是一个「魔幻时刻」，又补充说：「我对上一次有呢个感觉系做MIRROR巡回演唱会嘅时候，因为𠮶时已经好熟个rundown，去到某啲场次净系听住个音乐，身体就自己跟住去。」

谷德昭被观众对话流下眼泪

谷德昭其后亦分享了一个属于他的「魔幻时刻」，他忆述自己初入行时，第一次撰写《家有囍事》的剧本。在电影的午夜场中，他看见几位观众先后站起来大笑，之后更一直站着看完整部电影。散场时，他忍不住追出去想听听观众的感想，就听到其中一位观众对朋友说：「我啱啱睇咗一套唔知咩戏嚟，真系好好笑。我依家准备再买子夜场嘅飞，你地睇唔睇啊？」听到这番说话，谷德昭不禁流下眼泪，亦促使他继续坚持写喜剧剧本。

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