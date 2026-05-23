《执法者们》荣获「2026纽约电视电影节」优异奖 黄宗泽爆拍摄劲辛苦：乜都抵返晒

剧集《执法者们》扬威国际，荣获「2026纽约电视电影节」中「串流犯罪剧集组别优异奖」，身为该剧男主角的黄宗泽（Bosco）今年攞奖运极旺，由年初得到双料视帝后不停攞奖，虽然感到好大压力，但他仍然希望继续攞落去，让港剧发光发亮。《执法者们》去年在内地首播，就已刷下超过4亿播放量之佳绩，其后在无线播出，以最高收视23.3（150万观众）成为年度两线剧集收视冠军，而在全球广播及影视创意界享有高度声誉的年度国际盛事「2026纽约电视电影节」刚公布的得奖名单中，《执法者们》凭借卓越的制作水准与扣人心弦的剧情，勇夺「串流犯罪剧集组别优异奖」（Finalist Diploma - Streaming Crime Drama）。

《执法者们》高水平之作

作为本届影视节的焦点之一，《执法者们》由黄宗泽、马国明、陈豪、吴启华等多位实力派视帝级人马，以及宣萱、蔡洁、陈滢等领衔主演。剧集以廉政公署（ICAC）、警察部及律政司三方联合办案为背景，通过精密布局与强大的视觉特效，呈现了一场正邪对峙的精彩较量。此次获奖，不仅是对该剧幕前幕后团队专业水平的肯定，更是对邵氏兄弟持续推动港产剧集走向国际化、精品化的高度认可。

Bosco攞奖运旺有压力

剧集男主角之Bosco，得悉《执法者们》能够扬威海外得奖后特别开心：「始终呢套剧真系拍得好辛苦，大家要咁大量嘅打戏，又要去到咁远嘅钻油台拍外景，一大班工作人员一齐去挨过呢个拍摄，攞到个奖唔止我开心，我都戥摄影师、导演同所有工作人员开心呀，因为大家都真系搏咗条命去拍，虽然好多打戏好辛苦，咁𠮶阵时梗系要呻辛苦啦系咪先，要向乐小姐诈吓娇㗎嘛，拍得咁辛苦，依家有咁好成绩，上年收视咁好，依家又攞到奖，真系乜都抵返晒啦。」提到他今年攞奖运极旺，Bosco竟然有点担心：「哎呀！真好大压力呀，之后都唔知攞唔攞到奖添，哈……都系讲笑啦，咁希望梗系拍多啲更好作品，拍多啲更好戏啦，即系畀更多娱乐观众啦，攞更加多奖更加好啦！」Bosco一直以拍港剧为主，原来对港剧有情意结：「我始终系香港长大嘅，咁梗系拍港剧就最开心啦，因为真系港剧养大我㗎嘛，如果可以同内地剧集或者电影方面有更多合作呢就更加好啦，因为都想学多啲唔同人唔同地方嘅拍摄方法或者佢哋嘅知识。」

蔡洁、陈滢为团队付出感安慰

至于该剧女主角之一蔡洁亦十分兴奋：「真系好荣幸呀，好兴奋知道呢个得奖嘅消息，系一份属于我哋成个团队嘅荣耀，好多谢亦都好感恩，自《执法者们》播出以来一直都收获咗好多观众朋友嘅喜爱，大家对于『何天茹』同埋『周俊杰』（Bosco）呢段（波菜CP）感情嘅追看，令到佢哋呢一段关系同故事更加圆满，期待日后可以继续做多啲好嘅作品送畀观众。」另一位剧中女主角陈滢，在戏中有大尺度演出，而演技更令人眼前一亮，对于剧集得奖她觉得十分开心，为台前幕后辛苦付出终有回报感到安慰。