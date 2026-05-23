爱回家丨「风少」陈浚霆向高层打毒针？凭豪门背景踢走人气CP 遭网民围攻：边个最大得益

将于今年7月划上句号的TVB处境剧《爱．回家之开心速递》，结束长达9年、播出逾2800集的播映历史。随着停播的日子越来越逼近，不单演员们纷纷表示万般不舍，希望在公司开拍全新处境剧时有缘再聚。还有网民在互联网开PO，记低《爱回家》昔日的重要时候，作为一个纪念，饰演「风少」陈浚霆竟然因一件事成为重点艺人。

「风少」陈俊霆传向高层打小报告

有人在Threads开po声称有人因为眼红人地受欢迎就即刻打人毒针，搞到有几对CP黯然离开，仲暗示这个演员持住屋企有强大的族背景与财力，连公司内部冇人敢得罪，只要看谁不顺眼、或是发现有同辈或后辈的演出太过抢镜，就会在背后向高层打小报告，借此削减他人的戏份。帖文一出有人将茅头直指「风少」陈俊霆：「真系似足你风格呀，少爷仔。」

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有网民开po表示有演员向高层打毒针

《爱回家》开播9年已经逾30位角色离开，包㧣家的「熊心如」苏韵姿；龙家的「龙力士」郑世豪、「雷珍妮」陈伟琪、「关彼得」杜大伟、「吕冠君」谢嘉怡、「曹总」刘一飞和「Lisa」姜丽文等等，近日有网民开po表示：「我谂大家有目共睹整走咗佢哋边个最大得益啦？特别系𠮶几pair CP，眼红人地受欢迎就即刻打人毒针。剧中CP： 「熊心如」苏韵姿和「朱天梯」梁证嘉 （早期呢pair真系sweet到仆街，有处境剧𠮶种X，但又带点正剧嘅感情戏 ，网民钟意睇佢两个对菠萝包嘅热情）、「细龙太」郑世豪&「细龙生」陈伟琪 （一个S底一个M底，观众应该好享受依种又爱又恨嘅关系），「Mike」曾展望&「Candy」叶蒨文（无得唔认呢pair cp系红架啵？其实班记者一早都写到好隐晦系俾边个整走架啦！），「金城安」周嘉洛和「朱凌凌」吴伟豪 （同期训练班都想搞？但呢pair《爱回家》铁胆你边有本事整走，佢哋𠮶排消失咗去拍正剧，𠮶几个月成套剧得大小姐顶住，差啲以为要提早收皮）。」

有人将茅头直指「风少、龙璟风」陈浚霆

事后有人将茅头直指「风少、龙璟风」陈浚霆：「又唔敢正面回应，又系度用阴招背后搞人acc，真系似足你风格呀，少爷仔。」不过陈浚霆未有选择逃避，他反而频频在Threads留言与网民互动，日前「风少、龙璟风」陈俊霆在个人社交平台上留言问：「如果我打算开live，大家会想睇啲咩？」随即引来大批网民留言，有人说：「回应下传闻你点解要踢走咁多人。」、「睇你点反击。」还有人说：「希望最近传闻系假，由你做街市好留意你，都好多观众喜欢你，风少做鬼好睇，同terry两兄弟做𠮶集又搞笑，只系同素素就赶客 ，希望唔好有负面新闻啦！你绝对唔使靠旁门左道，观众睇到你努力㗎。」陈浚霆留言回复：「放心啦，一定系假，仲要假到不得了，所以唔会作出任何回应。多谢你支持，我会继续努力做好自己本分。」后来亦有人说：「中立讲句其实你冇乜嘢，系畀你个partner拖衰晒，好心你离佢远啲。而家系香港加大陆见到𠮶条素胶都唔想睇，你继续同佢拍对手戏只会影响自己观众缘。」接着亦有人说：「Hello 风少～～咁快知道你受咗唔少舆论压力，加油！！！会一直支持你！每晚八点电视见！」陈浚霆则回复：「Thank you！」

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