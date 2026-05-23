Marf邱彦筒新歌mv街头取景独特造型吸睛 孖TELLER共同创作初尝Rap广东话滋味

女团COLLAR成员邱彦筒（Marf）昨日推出年度第二支个人单曲《Rrrr》，首度尝试广东话rap领域，为凸显「地道」本色，在新歌MV中大玩多个具备香港特色的夸张造型外，更破天荒走到街头实景拍摄，吸引不少途人围观。Marf曾在个人演唱会《Nights like this Live 2026》以实验形式献唱新歌《Rrrr》，今次正式推出，Marf形容今次体验十分有趣，她说：「呢首歌，其实系演唱会时第一个实验品，当时网上有好多人话好想听，叫快啲出，所以我觉得呢个体验几有趣，演唱会已经唱咗第一次，已经有舞台经验，再制作首歌。」

Marf回忆印水纸潮流

《Rrrr》曲风澎湃具有广东话Rap元素，对Marf来说是崭新尝试，Marf更透露在Rap部分专诚找来TELLER（王伟俊）跟她共同创作：「用广东话Rap对我嚟讲系新领域，初次尝试，想拣啲地道啲，适合自己嘅嘢，希望大家喜欢呢个尝试。」为配合地道的广东话Rap，MV选址在街头实景拍摄，Marf说：「街景拍摄对我嚟讲系最大挑战，好似自COLLAR《Call My Name！》之后，都未试过好似今次咁封咗街拍摄，辛苦咁多位街坊让一让路畀我哋，希望冇骚扰到大家。」而提到今次MV的独特造型，Marf指今次在造型上亦花尽心思，跟多位时装设计师合作，务求达到脱俗同时亦具有香港特色，她指：「造型上有粤剧文化传统，亦有香港选美形态嘅设计，所以头饰、化妆都有相关元素，有个豹纹唇妆，系印水纸嚟，2000年妈咪都成日买嚟玩嘅潮流，好开心可以将呢件事用番，不过拍嘅时候个嘴唔可以笑。」