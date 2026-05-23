蔡俊彦与吕爵安出合唱歌《1206》 Edan执导MV还原宿舍情景 肥仔张小伦客串

MIRROR成员吕爵安（Edan）与「花剑运动员」蔡俊彦（Ryan）曾是香港大学室友，至今仍私交甚笃，由社群平台到公开活动都十分「友」爱。蔡俊彦年初自资出歌时，曾透露已收到Edan精挑的Demo，并考虑以合唱还是个人作品推出。相隔数月，Edan与蔡俊彦合唱的《1206》正式面世！MV除选址二人当年同居的大学宿舍1206拍摄外，又召唤了一众「楼友」拍摄，十分「友」Heart。

蔡俊彦大赞吕导出色

Edan表示当初得知蔡俊彦出歌后，已有「整首合唱歌」的想法，后来拣选了大家都满意的Demo，并一致通过歌名为《1206》，便邀请林宝填词。为呈现十分入肉的歌词，Edan再次当上吕导，他说：「因为由自己去拍当年的经历，是最为真实与清晰，我也花了很多心思在场景部分。」蔡俊彦大赞吕导出色并非卖口乖，事关Edan在拍摄前特意到大学勘景及构思如何还原1206，足见《1206》的珍贵程度。Edan表示因有大家协助与帮忙，才感顺利完成拍摄，他说：「因为1206是真实存在过，所以想尽量还原。我特地邀请了当时的楼友一起来拍摄，他们提供了很多照片给我去报置房间，也要感谢现时的1206宿友让我们拍摄。与Ryan（蔡俊彦）拍摄时，有很多回忆涌现，加上与楼友见面，所以很开心。」

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蔡俊彦重拾青春回忆

蔡俊彦有感而发表示大学时光最为纯粹与快乐：「并非现在不快乐，而是越大越多责任，感受也会有所不同，拍MV时重拾很多青春回忆，觉得很特别！」回望一路走来的种种，蔡俊彦至今依然觉得既奇妙又幸运，他说：「当时做全职运动员的一个终极目标，是希望成为世界第一，但定下这目标时已知道是非常艰难的事情，现在回望过去，会有一种『人生很奇妙』的感觉。而虽然我有这目标，但其实不一定能实现，所以上天真的很眷顾我。」

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Edan钟情「第一格厕所」

说好还原，吕导将1206报置成一半充满了「生活气息」，而另一半则是异相简洁；而两位室友穿上「孖烟通」的Men's Talk画面，亦是当年Edan与蔡俊彦例行活动之一。Edan说：「MV一幕是我告诉他要参加《全民造星》，而他则告诉我考虑转做全职运动员，这些对话都是真实发生过，所以真的很神奇，因为当时完全没有想过1206会变成一件事和一个歌名。」除了men’s talk外，打麻雀、歌唱比赛、打机等课外活动亦一个不漏在《1206》MV中还原。此外，曾在大学教Edan跳舞的ERROR肥仔，亦在MV中客串跳舞老师一角，与一众港大学生齐齐还原当年教班情景，Edan指当年肥仔十分抢手，要成为其学生需要慢慢排队等候。而前港队花剑「大师兄」张小伦亦会在MV中，还原当年鼓励蔡俊彦的情景。提到住Hall难忘事，蔡俊彦首推「第一格厕所」，他解释：「很多时我起床发现他人不见了，通常都会去厕所找他。」但为何如此执着「第一格」呢？Edan认为离门口愈近，遇蟑螂的机会愈少，所以「第一格厕所」，成了他的惯性选择。

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