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BLACKPINK Jisoo亲兄金正勋涉家暴、性虐待 大嫂宣布离婚晒大量精神药物频临崩溃：快死了

影视圈
更新时间：16:20 2026-05-23 HKT
发布时间：16:20 2026-05-23 HKT

韩国知名女团BLACKPINK成员Jisoo（金智秀）的哥哥金正勋（又译金政勋），近期卷入令人震惊的家暴与性侵丑闻，其第二任妻子（A女）于今日（23日）凌晨沉痛宣布，两人确定将于5月26日正式离婚。A女在社交平台上昨出（22日）大量精神科药物的照片，崩溃直呼：「如果是这种程度，感觉快死掉了」，显见这段婚姻带给她极大的心理压力与创伤。A女同时表示，虽然对过去有所不舍，但在办妥离婚手续后，将会把这个用来揭发前夫恶行的社交平台帐号删除，期盼能彻底告别这段地狱般的日子。

Jisoo哥哥金正勋涉性侵未遂及家暴

回顾整起骇人听闻的社会案件，A女与金正勋于 2025 年步入婚姻，没想到却是恶梦的开始。今年 4 月，金正勋先是被指涉嫌对一名女直播主性侵未遂，随后A女接连爆料，控诉结婚后长期遭受家暴及性虐待。

A女透露，Jisoo哥哥金正勋恶行极其残暴，包括曾被迫拍下性爱影片，甚至被逼吞下他的痰；即便在身体不适的情况下，仍被迫进行肛交等非人道行径。A女表示，她曾多次尝试逃回娘家求助，却每次都被抓回家中囚禁，长期折磨下，她的体重一度暴跌至仅剩34.8公斤。直到上月，她趁著老公爆出性丑闻之际，才鼓起勇气在IG发文揭发一切，让外界看清金正勋的真面目，这起「Jisoo大嫂家暴案」也随之在网上迅速发酵。

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Jisoo曾获大嫂澄清对兄恶行不知情

由于金正勋的特殊身分，这起家暴事件也让无辜的Jisoo遭受巨大的舆论抨击。对此，A女曾亲自发文替姑仔Jisoo澄清，强调自己结婚时根本不知道男方是巨星的亲哥哥，且Jisoo对亲哥的恶行完全不知情，呼吁酸民不要将炮火对准Jisoo。事件延烧数日后，Jisoo也透过经理人公司发表声明大动作与哥哥割席，表示自己从小就离家，对亲人的私生活一无所知；同时强硬警告外界，若再有造谣者试图将她与哥哥的争议牵扯在一起，一律将采取法律途径捍卫名誉，绝不宽贷。

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BLACKPINK Jisoo来港上台90秒：

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