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与周嘉洛同演法官被比较 Stanley：未有时间睇佢哋部剧 《COURT!》与《正义女神》同编剧掀讨论

影视圈
更新时间：15:34 2026-05-23 HKT
发布时间：15:34 2026-05-23 HKT

MIRROR成员邱士缙（Stanley）今日（23日）出席YMCA会庆启动礼，即场与一班青少年大玩「投篮抢答」游戏。曾为该机构任街舞导师的Stanley，表示相隔12年后以另一身份参与活动，感觉别具意义。自称「马鞍山巨龙」的他，表示近半年未有打篮球，虽则昨日姜涛相约他打篮球，但忙于工作而婉拒。

Stanley谈《COURT！》与《正义女神》被比较

提到主演Viu TV剧集《COURT!》播映以来，外间反应好。Stanley笑指该剧紧接《IT狗2.0》播出，加上自己在第一集出现，所以好惊落差好大，幸好获得观众喜欢。提到该剧制作被指跟美剧水准有得挥，Stanley坦言全靠编剧和导演，拍摄出来效果好靓导演功力好深厚，更以「快狠准」来形容。提到他为该剧演出时未到自己戏份，即争取时间补眠。Stanley笑言好多时清晨化妆准备拍摄，当拍摄练美娟和朱鉴然法庭戏时，虽然同场，但镜头未有拍摄他，所以趁机补眠。对于TVB剧集《正义女神》与ViuTV剧集《COURT！》是同一编剧，令人将邱士缙和周嘉洛同演法官被对比。Stanley笑说：「佢年轻过我，但我未有时间睇佢哋部剧，我知道潘漫红系𠮶部编剧，证明佢好犀利，同一期间创作唔同法庭戏。」

Stanley又指演出Viu TV剧集《COURT！》感觉大挑战，重温自己演出《IT狗2.0》时咬字不够好会有「食字」出现，今次要字正腔圆要做得更好。

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Stanley将与李准基、柯佳嬿合作

另外，提到《绑架游戏》是日本富士电视台史上最大规模的国际合制作品，找来坂口健太郎！李准基、柯佳嬿演出外，Stanley更在戏中演国际律师一角。Stanley坦言好开心，制作组是日本团队，从中学到好多。他说：「今次演律师跟《COURT！》好唔同，睇剧本时只睇文字巳经好有追看性，我喺戏入面要讲英文、日文同中文。（难不到你？）唔系啦！好彩角色背景系香港人，有口音都Ok！我多数跟坂口健太郎多对手戏，巳经完成拍摄。」

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COURT!丨邱士缙周嘉洛同演法官被对比？

Stanley与未婚妻Alina筹划婚礼

谈到工作繁忙的他，会否难以抽时间筹划婚礼。Stanley表示幸好有wedding planner和未婚妻李炘颐（Alina）帮手。

至于提到由阮小仪、杨乐文（Lokman）及梁仲恒等主演的舞台剧《关于那只龟回魂的故事》日前公演中，场内发生流血袭击案。Stanley说：「我唔知道，阵间问下Lokman！相信台上演员经验丰富会安全顺利化解件事，希望观众支持得嚟有耐性包容大家。（遇过类似事件？）我就未试过，遇到的话，我会避开。」

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