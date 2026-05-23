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陈慧琳奶奶刘沈静今出殡 儿子刘建浩双眼通红送别亡母 虾饺仔、小笼包陪爸爸走过低潮

影视圈
更新时间：11:48 2026-05-23 HKT
发布时间：11:48 2026-05-23 HKT

陈慧琳（Kelly）老公刘建浩的妈妈刘沈静5月1日在养和医院离世，享年77岁。昨日（22日）刘沈静的家人在香港殡仪馆一楼基恩堂为亡母设灵，翌日大殓仪式结束后，灵柩随即奉移歌连臣角火化场火化。陈慧琳今早（23日）与老公刘建浩（Alex ）、两子刘升和刘琛乘坐七人车到场。

刘建浩难掩丧母之痛双眼微红走入殡仪馆

一身黑服的刘建浩难掩丧母之痛，双眼微红走入殡仪馆，「虾饺仔」刘升与「小笼包」刘琛穿上黑色衣服紧随父母，表现得相当乖巧懂事，陈慧琳停步礼貌示意不接受访问：「唔好意思。」其后钱慧仪与陈慧琳的姑奶刘建芝（Gigi）亦现身灵堂。大殓仪式结束，刘建浩手捧亡母的遗照步出殡仪馆，双眼喊至红肿，全程低头难掩丧母之痛。

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陈慧琳奶奶刘沈静今早大殓仪式

陈慧琳老公刘建浩的妈妈刘沈静今早进行大殓仪式，仪式结束后，灵柩随即奉移歌连臣角火化场火化。约9时50分，陈慧琳和老公刘建浩及两个儿子刘升和刘琛在经理人钟珍陪同下现身奶奶灵堂。一家人落车之后陈慧琳让老公及儿子先行，她则停步殿后，传媒要求采访，陈慧琳合十双手说：「不好意思，不好意思！」便走进电梯。之后刘建浩的姊姊刘建芝到场，下车后见到传媒拍摄，她即急步走进殡仪馆大堂等候电梯，期间一直低头回避传媒。而陈慧琳的爸爸陈崇伟及钱慧仪也有到场送别刘妈妈。

刘建浩捧着妈妈遗照步出殡仪馆

大约10时55分，刘建浩捧着妈妈遗照与姊姊刘建芝步出殡仪馆，两姊弟一同上灵车前往歌连臣角火葬场，而陈慧琳和爸爸及两个儿子则与钟珍一起乘坐保姆车，陈慧琳上车前向传媒双手合十，上车后她与身旁的爸爸一起双手合十，之后陈慧琳跟传媒道别并说：「辛苦晒。」

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陈慧琳奶奶的灵堂内布置简洁幽雅

昨日《星岛头条》独家直击陈慧琳在助手陪同下与两个儿子乘保母车抵达，戴住太阳眼镜的陈慧琳与刘琛均以素服打扮现身，两人先行下车，更快步行往殡仪馆内，而长子刘升则相隔十秒后才下车，该是尽量避免被传媒影到，之后刘升快步追赶上与妈妈及弟弟一起入电梯。期间问到丧礼以甚么仪式进行？陈慧琳只说：「没有特别仪式。」她便步入大堂及电梯内。灵堂内布置简洁幽雅，横匾写上「慈恩永怀」，礼堂中央放置了三个心形花牌，一个是陈慧琳和老公、一个是两个孙儿刘升和刘琛，另一个则是刘建浩家姐刘建芝的心意。礼堂右边设置了投射萤幕及一个白色围上鲜花的主讲台，堂内亦摆满众多亲友送上的花牌，圈中人如胡枫及奚仲文等均有致哀。

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