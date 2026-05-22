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郭羡妮近照获赞超冻龄！TVB重播《无名天使3D》 三大港姐亲拍打戏 网民：红得有理

影视圈
更新时间：22:27 2026-05-22 HKT
发布时间：22:27 2026-05-22 HKT

51岁港姐冠军郭羡妮（Sonija）日前在IG分享一张自拍照，保养得宜的肌肤与气质引来大批网民留言激赞她超级冻龄。巧合的是，适逢 TVB 近期于深夜时段重播由郭羡妮、佘诗曼、杨思琦、谭耀文及洪天明等人主演的经典剧集《无名天使3D》，三位女主角当年的巅峰颜值与拼命演出，瞬间成为Threads热话！

三大港姐化身最美特警赏心悦目

《无名天使3D》是TVB千禧年代的经典动作剧之一，最大卖点莫过于由三位香港小姐出身的花旦——郭羡妮、佘诗曼及杨思琦担正做女主角。当年三人以型格的特警造型示人，不少网民在深夜重温时纷纷感叹，三位女主角本来就天生丽质，即使穿上硬朗的警服或战术装备，依然难掩星味，大赞画面极度赏心悦目。

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郭羡妮亲身上阵挑战车顶打戏

除了三位女主角于剧中的美貌掀讨论，剧中连场激烈的动作打戏亦是网民讨论的焦点。近日网民留意到剧中一场惊险的车顶打戏，在Threads tag郭羡妮问道：「亲自上场定替身？」郭羡妮亲自回应网民表示：「亲自上㗎！」证实该场高难度动作戏是亲身上阵。这番回应让不少剧迷大感惊讶，直呼女神不仅有外貌，更有真功夫与胆识。

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佘诗曼坚持亲自上阵

其实，关于《无名天使3D》的拍摄点滴，视后佘诗曼早前在TVB节目《一周星星》中亦曾分享过个中辛酸。向来在圈中以「挨得」见称的佘诗曼坦言，当年拍摄该剧的过程非常辛苦，而即使剧组在现场已经安排了专业替身，但她为了挑战自己，加上导演要求要拍到她的样子，不少打斗场面都是亲自上阵。

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网民大赞三位女主角红得有理

随著《无名天使3D》重播与幕后辛酸史曝光，不少网民对这三位花旦都表示敬佩。网民纷纷留言表示，郭羡妮、佘诗曼与杨思琦明明都是选美出身，大可舒舒服服地扮靓靓上镜拍文戏，但她们却不怕受伤、不怕辛苦，展现出极专业的演员道德。不少留言直指：「以前啲演员真系好搏」、「唔系打女出身，又打得几好睇」、「生得靓仲肯挨，红系应该嘅」、「公司给资源也要艺人懂珍惜」、「红得有理」、「幕后设计的动作也很适合她们」。

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