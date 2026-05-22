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港姐全球招募丨郭珮文点评《女神配对2》求爱勇者 19岁蔡楠想追乐易玲：我唔敢同佢争 陈若思自认傻更更钟情「林敏骢2.0」

影视圈
更新时间：22:15 2026-05-22 HKT
发布时间：22:15 2026-05-22 HKT

《2026香港小姐竞选》正展开全球招募，陈若思和郭珮文出席今日举行记者会。陈若思和郭珮文都参加了《女神配对计划2》，问她们可有留意求爱勇者的面试？她们都对其一位19岁的求爱勇者、乒乓球教练蔡楠有深刻印象，陈若思笑指自己与他年纪相近，但知对方的理想对象是乐易玲，她们都笑谓不敢与乐易玲争。

陈若思自认傻更更钟情「林敏骢2.0」

陈若思又说有留意「林敏骢2.0」王维烨，指自己喜欢林敏骢，又觉得他和自己都一样傻更更，觉得思想些能同步，但直言对方的外貌不是她喜欢的类型，「我知有2个女神钟意眼睛细，我钟意大眼睛，似罗子溢。」郭珮文透露喜欢内双眼皮，有韩风感觉，但最重要是有感觉。
 

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