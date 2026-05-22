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港姐全球招募丨宋宛颖自爆选美甩赘肉成压力 为《魔音女团》首演再减磅：要露多啲肉 黄嘉雯回望变得更有自信

影视圈
更新时间：21:45 2026-05-22 HKT
发布时间：21:45 2026-05-22 HKT

《2026香港小姐竞选》正展开全球招募，今日举行记者会，呼吁合资格佳丽把握机会，多位香港小姐包括陈咏诗、黄嘉雯、陈熙蕊、陈若思、宋宛颖、郭珮文、王汛文、李芷晴和阮嘉敏都有到场，师姐陈凯琳、朱千雪和高海宁则拍片呼吁。在记者会上，9位港姐分别拣选参选时的照片和大家分享，当轮到黄嘉雯时，主持陆浩明笑她是否拣拉头马的相，她即否认，并表示选了参选时的泳衣照以及玩乌克丽丽的照片，认为很有意义。

预告战衣性感要露肉

黄嘉雯和宋宛颖受访时表示勾起很多参选时的回忆，黄嘉雯称当年很紧张，连自我介绍都要练习很耐，但现在比以前更有自信；宋宛颖笑言当年最大压力是减肥，当时瘦了5公斤，甩哂肥肉，又说因参加了《魔音女团》，更要落力减磅，她说：「6月6日会在一个慈善节目中第一次演出，会有新歌和新舞，啲衫有少少性感，我们是女团，都要露多啲肉，不会着唐装咁跳舞，所以都要努力keep。」

黄嘉雯呼吁朋友找她做提名人

黄嘉雯则指自己因做饮食节目，故近来越食越多，一日至少食4餐，讲到她身材仍很好，早前在社交平台分享打网球运动照，身穿超短裙的她险走光，但她表示那是运动装，一定不会走光，又说要趁年轻时多影靓相。至于可有呼吁身边朋友参选？黄嘉雯呼吁有兴趣的朋友要快些找她做提名人，宋宛颖则指身边有靓女同学，有意先为她报名，笑言要先斩后奏。
 

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