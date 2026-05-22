Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈慧琳奶奶刘沈静月初离世今设灵 儿子刘建浩、两名孙仔一身素服送别丨独家

影视圈
更新时间：21:16 2026-05-22 HKT
发布时间：21:16 2026-05-22 HKT

陈慧琳（Kelly）老公刘建浩的妈妈刘沈静早前离世，享年77岁。今日（22日）在香港殡仪馆一楼基恩堂设灵，翌日大殓仪式结束后，灵柩随即奉移歌连臣角火化场火化。《星岛头条》今日独家直击陈慧琳一身素服现身奶奶灵堂。

陈慧琳奶奶刘沈静5月初离世

陈慧琳奶奶刘沈静5月1日在养和医院离世，今日于香港殡仪馆一楼基恩堂设灵，灵堂内布置简洁幽雅，横匾写上「慈恩永怀」，礼堂中央放置了三个心形花牌，一个是陈慧琳和老公、一个是两个孙儿刘升和刘琛，另一个则是刘建浩妹妹刘建芝的心意。礼堂右边设置了投射萤幕及一个白色围上鲜花的主讲台，堂内亦摆满众多亲友送上的花牌，圈中人如胡枫及奚仲文等均有致哀。

相关阅读：陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后变全家最矮成员

陈慧琳奶奶曾爆豪门母女恩怨

提到送上心形花牌的女儿刘建芝，其实过往曾与母亲发生过不愉快事件，更一度闹上法庭。2020年，刘沈静曾入禀高等法院控告女儿刘建芝，指自女儿搬入半山司徒拔道玫瑰新邨寓所同住后，不断受到对方多番威吓、骚扰甚至袭击。当时刘沈静更成功取得法院颁发的临时禁制令，禁止女儿接近寓所，或接触居住在内的人。这段豪门恩怨当年曾引起外界高度关注，如今随着刘沈静离世，刘建芝亦送上花牌致送最后敬意，相信一切恩怨已随风而散。

陈慧琳透露无特别仪式

今日约下午5时许，《星岛头条》独家直击到在助手陪同下陈慧琳与两个儿子乘保母车抵达，戴住太阳眼镜的陈慧琳与刘琛均以素服打扮现身，两人先行下车，更快步行往殡仪馆内，而长子刘升则相隔十秒后才下车，该是尽量避免被传媒影到，之后刘升快步追赶上与妈妈及弟弟一起入电梯。期间问到丧礼以甚么仪式进行？陈慧琳只说：「没有特别仪式。」她便步入大堂及电梯内。而传媒却见不到陈慧琳老公的踪影，可能低调的他，为免被传媒影到而走了其他通道进入殡仪馆。

相关阅读：陈慧琳遭男狂迷逼埋墙角危在旦夕  吓得花容失色靠一招化解危机  获网民激赞高EQ

陈慧琳全家福曝光两子极高大：

陈慧琳儿子刘升、刘琛近照曝光

近日陈慧琳一家四口的罕见全家福流出，两位儿子刘升和刘琛的最新样貌与身高瞬间成为大众焦点，这日在殡仪馆外见大仔刘升长得相当高大，早已高过妈妈，就连细仔刘琛亦已经高过妈妈。

陈慧琳老公刘建浩现身

于晚上近8时半，陈慧琳一家离开殡仪馆，陈慧琳的老公率先现身，之后两个儿子一左一右分开行，尤其长子刘升更特意戴上口罩尽量避开传媒镜头，陈慧琳则押后步出，问到老公心情是否已平复？陈慧琳说：「经已平复了，（两个儿子是否也需要安慰一下？）不需要，他们没问题，有心！有心！」之后她便上车离开。

相关阅读：陈慧琳老公罕现身为妻添置一物惹关注 恩爱逾30年相伴历过流产之痛 出身豪门衬到绝

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
房署突击巡查公屋！住户公开「家访」亲身经历细节 「证明依家查得好严」
房署突击巡查「家访」！公屋住户公开亲身经历细节 「证明依家查得好严」
生活百科
9小时前
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
2026-05-21 17:23 HKT
01:41
长者生活津贴、生果金、综援今日起出「双粮」 一文睇清金额及发放详情
社会
11小时前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
2026-05-21 17:10 HKT
政府招聘博物馆助理！5天工作月薪达$2.3万 助推非遗发展计划 符合2条件即可应征
政府招聘博物馆助理！5天工作月薪达$2.3万 助推非遗发展计划 符合2条件即可应征
生活百科
8小时前
郭富城陪妻奔丧惊传再接噩耗 爱驹「舞林密码」抢救无效离世 曾夺4场头马吸金逾1240万
郭富城陪妻奔丧惊传再接噩耗 爱驹「舞林密码」抢救无效离世 曾夺4场头马吸金逾1240万
影视圈
9小时前
40岁男急性中风后脑干死亡 捐赠多个器官救6命遗爱人间 联合医院设告别仪式致敬
40岁男急性中风后脑干死亡 捐赠多个器官救6命遗爱人间 联合医院设告别仪式致敬
医生教室
10小时前
中证监严厉处罚老虎、富途、长桥 涉非法跨境经营 依法没收全部违法所得
中证监严厉处罚老虎、富途、长桥 涉非法跨境经营 依法没收全部违法所得 富途盘前挫逾三成
股市
4小时前
霍汶希效力英皇33年荣升CEO 感激杨受成博士委以重任 誓带团队冲出亚洲舞台
00:54
霍汶希效力英皇33年荣升CEO 感激杨受成博士委以重任 誓带团队冲出亚洲舞台
影视圈
6小时前
长辈50岁「躺平」要钱掀争议 高质长者正能量打脸：65岁手术后考保安不靠仔女｜Juicy叮
长辈50岁「躺平」要钱掀争议 高质长者正能量打脸：65岁手术后考保安不靠仔女｜Juicy叮
时事热话
4小时前