陈慧琳奶奶刘沈静月初离世今设灵 儿子刘建浩、两名孙仔一身素服送别丨独家

陈慧琳（Kelly）老公刘建浩的妈妈刘沈静早前离世，享年77岁。今日（22日）在香港殡仪馆一楼基恩堂设灵，翌日大殓仪式结束后，灵柩随即奉移歌连臣角火化场火化。《星岛头条》今日独家直击陈慧琳一身素服现身奶奶灵堂。

陈慧琳奶奶刘沈静5月初离世

陈慧琳奶奶刘沈静5月1日在养和医院离世，今日于香港殡仪馆一楼基恩堂设灵，灵堂内布置简洁幽雅，横匾写上「慈恩永怀」，礼堂中央放置了三个心形花牌，一个是陈慧琳和老公、一个是两个孙儿刘升和刘琛，另一个则是刘建浩妹妹刘建芝的心意。礼堂右边设置了投射萤幕及一个白色围上鲜花的主讲台，堂内亦摆满众多亲友送上的花牌，圈中人如胡枫及奚仲文等均有致哀。

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陈慧琳奶奶曾爆豪门母女恩怨

提到送上心形花牌的女儿刘建芝，其实过往曾与母亲发生过不愉快事件，更一度闹上法庭。2020年，刘沈静曾入禀高等法院控告女儿刘建芝，指自女儿搬入半山司徒拔道玫瑰新邨寓所同住后，不断受到对方多番威吓、骚扰甚至袭击。当时刘沈静更成功取得法院颁发的临时禁制令，禁止女儿接近寓所，或接触居住在内的人。这段豪门恩怨当年曾引起外界高度关注，如今随着刘沈静离世，刘建芝亦送上花牌致送最后敬意，相信一切恩怨已随风而散。

陈慧琳透露无特别仪式

今日约下午5时许，《星岛头条》独家直击到在助手陪同下陈慧琳与两个儿子乘保母车抵达，戴住太阳眼镜的陈慧琳与刘琛均以素服打扮现身，两人先行下车，更快步行往殡仪馆内，而长子刘升则相隔十秒后才下车，该是尽量避免被传媒影到，之后刘升快步追赶上与妈妈及弟弟一起入电梯。期间问到丧礼以甚么仪式进行？陈慧琳只说：「没有特别仪式。」她便步入大堂及电梯内。而传媒却见不到陈慧琳老公的踪影，可能低调的他，为免被传媒影到而走了其他通道进入殡仪馆。

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陈慧琳全家福曝光两子极高大：

陈慧琳儿子刘升、刘琛近照曝光

近日陈慧琳一家四口的罕见全家福流出，两位儿子刘升和刘琛的最新样貌与身高瞬间成为大众焦点，这日在殡仪馆外见大仔刘升长得相当高大，早已高过妈妈，就连细仔刘琛亦已经高过妈妈。

陈慧琳老公刘建浩现身

于晚上近8时半，陈慧琳一家离开殡仪馆，陈慧琳的老公率先现身，之后两个儿子一左一右分开行，尤其长子刘升更特意戴上口罩尽量避开传媒镜头，陈慧琳则押后步出，问到老公心情是否已平复？陈慧琳说：「经已平复了，（两个儿子是否也需要安慰一下？）不需要，他们没问题，有心！有心！」之后她便上车离开。

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