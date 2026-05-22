《21世纪大君夫人》惹历史争议 电视台宣布删除边佑锡登基画面 韩国知名讲师崔泰星向IU致歉

韩国MBC话题剧集《21世纪大君夫人》深陷历史争议，事件持续发酵。电视台今日正式公布，将删除剧中引发轩然大波的边佑锡登基场面！事件起源于边佑锡饰演的「理安大君」身份为「自主国皇帝」，惟登基时所戴为藩属国等级的「九旒冕冠」，而非皇帝规格的「十二旒冕冠」；大臣们高呼的亦是「千岁」而非皇帝专用的「万岁」，被批评历史严重失实。

崔泰星指看IU落泪感心痛

IU日前于生日粉丝活动上哽咽致歉，向粉丝作90度鞠躬，表示若大家感到失望，之后边佑锡、导演朴俊和、编剧等亦公开道歉。韩国知名历史讲师崔泰星，日前曾发文批评剧集，之后又转軚向IU与边佑锡致歉，表示：「看到IU落泪的模样，以及边演员亲笔信的内容，我感到非常心痛。」 他坦言撰文的原意是希望探讨「为了不让这样的情况再次重演，现在需要建立制度」，但批评之火却似乎烧到了不该被波及的人身上，并指出连自己有时也会混淆历史用语，若要求演员们对这些专业术语与背景完全理解，实属过于苛刻。此外，原定由5月19日至28日举行、为期10日的剧集官方纪念品快闪店，亦突然宣布缩短至7日，商品贩售只至23日，24日至25日仅保留展示空间。