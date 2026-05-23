冼灏英近照曝光硬汉状态依然fit爆 疑低调离巢TVB转型学中医谋生 曾传因拜师问题袭击敖嘉年

68岁的资深武打演员冼灏英，纵横演艺圈逾40年，硬汉形象深入民心，近日冼灏英现身广州，与苑琼丹以及落选港姐钟洁怡叙旧。从近照可见，冼灏英依然精神奕奕、身形壮健，展现出习武之人的优良体格。钟洁怡更兴奋地留言写道：「估唔到喺广州都见到你─冼师傅！20年冇见啦，多谢你帮我拉松返啲筋。」照片中三人笑容灿烂，场面温馨，更勾起了网民的无数回忆。

冼灏英自爆近年工作量减少

冼灏英自2014年再度重返TVB后，演出机会却逐渐减少，他透露剧组已经很久没有邀请他出席剧集的宣传活动，甚至连剧集煞科的「收工饭」都没有他份，他最后的TVB作品，包括《麻雀乐团》、《侠医》及《金式森林》。更令外界错愕的是，近日有眼利网民发现TVB官网的艺人名单中，冼灏英的名字及官方档案已经被悄悄除名，似乎意味著这位服务多年的甘草演员，已默默约满低调离巢，令观众十分不舍。

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传冼灏英因拜师问题袭击敖嘉年

回顾冼灏英的演艺生涯，除了无数经典的武打场面外，最为人谈论的莫过于2010年与同剧男星敖嘉年的一段恩怨风波。当年两人在拍摄《花花世界花家姐》期间，于煞科宴上发生严重冲突，传闻冼灏英在席上情绪激动，用酒杯掷伤敖嘉年的眉骨，导致对方当场血流如注，最终需要急送入院缝针治理，事件震惊整个娱乐圈。据悉，这场流血冲突的导火线源于一场「拜师」恩怨。敖嘉年原本对冼灏英修习的「大圣劈挂」深感兴趣，两人私下不时切磋武艺，敖嘉年更一直尊称对方为「师傅」。然而，后来敖嘉年却高调转拜另一武打巨星陈观泰为师，此举令一直倾囊相授的冼灏英感到被背叛及不忿，最终导致两人在酒精影响下爆发冲突，这段师徒恩怨至今仍是圈中一桩著名的罗生门事件。

冼灏英曾一度进军荷里活

冼灏英早年曾为周润发、郑浩南、成奎安及万梓良等巨星担任替身，至90年代他在亚视发展顺遂，参演《精武门》、《我和僵尸有个约会》等神剧。为了拍出逼真效果，冼灏英可谓揾命搏，曾试过撞穿头、撼爆眉骨，最惊险一次是拍摄电影《凶猫》时被撞飞13呎直撼后脑，昏迷足足三日。凭借扎实的真功夫，他当年更差点完全进军国际，曾远赴美国参与多部荷里活大制作，包括尚格云顿的《搏击之王》及罗礼士的《J-Jungle》等，扬威海外。近年冼灏英积极学习中医、推筋及针灸，以便转型谋生。

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