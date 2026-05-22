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港姐全球招募丨陈咏诗嘲为「豪放港姐」玩得又读到书 否认微调瘦面 揭亲自化妆寻适合妆容

影视圈
更新时间：21:15 2026-05-22 HKT
发布时间：21:15 2026-05-22 HKT

港姐陈咏诗今日出席《2026香港小姐竞选》全球招募记者会，呼吁合资格佳丽把握机会，陈咏诗曾透露妹妹想参加港姐，但对方仍考虑中，加上求学中，所以不会今年参选，有待毕业再决定，又说身边有一些体操师妹感兴趣，她会呼吁参选同加强宣传。

陈咏诗愿做「乖乖女」及「豪放女」

谈到今日见她变瘦又面尖，样貌上看来有改变，问到可有「微调」？她表示没有「微调」，只是开始亲自化妆，重看选美时的相片，觉得妆容不太适合自己，现在寻找适合自己的妆容。至于男友可有赞她变靓？她表示在对方眼中她是全世界最靓。问到是否想改变乖乖女形象？陈咏诗笑住反问：「系咪乖乖女我唔知㖞？但有人话我系豪放港姐，我觉得做乖乖女或豪放都可以，因为要讲求平衡，自己玩得又读得书。」

陈咏诗有意效法麦明诗闯教育界

对于卸任后的发展，她表示想做司仪和拍剧，但有待卸任后公司安排，公司亦告知有这些机会。谈到TVB少开剧，可会考虑其他计划？她表示现在攻读博士，与教育和人工智能有关，课程要四、五年时间，问到是否想似师姐麦明诗打入教育界？她笑言都有兴趣。

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