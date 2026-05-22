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唱钱丨冼靖峰28岁生日姚子羚到贺爆「姊弟恋」疑云 澄清𠵱家单身：唔知佢有冇男朋友

影视圈
更新时间：20:15 2026-05-22 HKT
发布时间：20:15 2026-05-22 HKT

冼靖峰刚于本月15日度过28岁生日，获姚子羚及大批《魔音女团》练习生出席生日会祝贺，冼靖峰笑言现场有男有女，按入行后于不同节目拍摄认识的艺人朋友发出邀请，冯熙燮亦表示有收到邀请，仅因近日有关系亲密的亲人朋友丧事而未有出席。

冼靖峰自认单身入行前曾拍拖

冼靖峰生日获姚子羚道贺惹起「姊弟恋」疑云，他澄清指二人因拍摄节目认识：「唔知佢有冇男朋友，佢自己嚟，如果有嘅会一齐上镜。」坦言自己目前未有心仪对象，保持单身状态：「有嘅会同大家讲。𠵱家系单身，入行前就有拍过拖。」

冯熙燮自爆不懂追女仔

至于会否有意参加公司恋综节目《女神配对计划2》？冼靖峰婉拒表示：「我唔啱上节目，女神当然好多人啱！我唔想节目上揾对象。」同样早前于电台节目自爆单身的冯熙燮，表示没有勇气化身求爱勇士，怕丑笑言：「发现25年人生都唔识追女仔。」仅于中学期间短暂恋爱：「中学拍咗两个半拖算唔算一次？」自觉难以感受对象喜欢自己，需要直白地表示才会收到，更直指：「唔想拍拖住，想瞓觉多啲！」

冯熙燮婉拒恋综怕暴露缺点

冯熙燮亦婉拒登上《女神配对计划2》节目，觉得未有勇气：「会暴露缺点，我都有偶像包袱。」冯熙燮作为物理治疗师，并不认为自己是行内笋盘，目前兼顾演艺及医疗两方事业，希望先努力工作。

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