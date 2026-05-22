唱钱丨姚焯菲用自由风格挑战幸过关 与詹天文组「WC」好Cam 撇清与李克勤大仔绯闻：佢似细佬

姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、冼靖峰、何晋乐、冯熙燮、柯雨霏、胡子贝及甄敏芳今日出席节目《唱钱》拍摄，姚焯菲刚从美国纽约大学放暑假回港随即亮相挑战新节目歌唱游戏，与何晋乐合唱《好心好报》并成功过关，受访时透露在美国求学亦有歌唱课堂有机会训练歌喉，但挑战《唱钱》则似考试，平常唱歌专注投入感情，节拍音准较自由风格，没有留意成绩但庆幸过关。

姚焯菲詹天文联手挑战有信心通关

詹天文自爆二人被粉丝合称WC组合，姚焯菲联想后尴尬指称呼「好Cam」感到无奈，二人联手挑战节目则有信心通关。姚焯菲放暑假回港透露将逗留至八月底，期间计划推出新歌：「有好多存货，将会出一首新歌，另外录好两首，写好一首。慢歌为主，题材有情歌、有讲关于追梦。」

姚焯菲新歌MV非李立仁操刀

姚焯菲透露新歌已完成MV拍摄，笑言并非由李克勤儿子李立仁操刀，另请一位就读电影的同学负责。谈到二人感情发展，姚焯菲惊讶地马上澄清：「吓！唔好搞！佢好似细佬，我哋两个成日互串。」直指未视对方为理想对象：「佢系朋友𠮶杯茶。」

姚焯菲对《爱回家》结束感可惜

处境喜剧《爱．回家之开心速递》将会结束，姚焯菲为剧集演唱主题曲兼曾饰演高一彤，直言自小看剧集成长对系列结束感可惜：「知道会完，好唔好开心。希望有机会再拍，有同经理人倾、同监制夹。」坦言希望与熊家成员再聚。至于新一辑处境喜剧，姚焯菲否认为剧组成员：「唔知道（新剧开拍），唔知道演员班底。」但认为拍摄处境喜剧为良好训练，希望有机会参与。

詹天文7.11麦花臣开首个个唱

詹天文预告将于7月11日在麦花臣场馆举办首场个人演唱会，近日积极备战并在内地读书同时勤力做运动每朝健身：「未有腹肌，唔想太明显，想练马甲线。」并借此练心肺功能预备演唱，笑指若到时未能在演唱会上骚腹肌，请大家不必深究。

