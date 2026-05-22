肥妈走出挚爱猝逝阴霾 喜迎新「家庭成员」全屋充满生气 一原因对年龄有严格规限

72岁的「肥妈」（Maria Cordero），近年历经人生挫折，继2020年挚爱丈夫Rick因癌病离世后，早前再承受爱犬Barney猝逝的沉重打击。正当外界忧心她能否承受接二连三的伤痛之际，肥妈选择以大爱战胜悲伤，亲赴爱护动物协会，领养一只三个月大的幼犬，为牠提供一个温暖的家。这份化悲痛为力量的善举，不但让她自己慢慢走出阴霾，更感动了万千网民，纷纷留言大赞她的暖心行为。

肥妈亲赴爱协领养幼犬获赞

近日肥妈在爱犬离世后，她留意到家中其他的狗狗因失去了同伴，而变得郁郁寡欢，毫无生气，整个家仿佛死气沉沉。为了让「家人们」重拾活力，她决定为家庭增添一位新成员。在影片中，肥妈透露这次是她首次正式在爱护动物协会办理领养，她致电协会查询，第一眼看到照片，便对现在这只黑白斑点小狗「一见钟情」。她特别选择只有三个月大的幼犬，是希望家中的「大哥哥大姐姐」们能更容易接纳牠。

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肥妈家中其他爱犬重新活跃

新成员的加入，为肥妈的家带来了全新的气象。这只原本名为「TUTU」的小狗，现在改名为「Money」，与家中另一只名为「Cash」的狗狗凑成一对。Money活泼乖巧，聪明地学会听从「坐下」的指令。肥妈欣慰地表示，自从Money到来后，不但她自己心情变好，连带其他原本没精打采的狗狗们，也重新活跃起来，整个家再次充满生气，肥妈以领养代替购买，获得网民一致赞好。

肥妈经历多重打击健康亮警号

回顾过去这段日子，肥妈的状况确实曾令无数网民深感担忧。她先是在5月13日于社交平台，公布养育多年的爱犬Barney离世，字里行间流露著撕心裂肺的痛楚。对于独居的她而言，自丈夫Rick于2020年因癌病逝世后，家中的毛孩早已是她最重要的心灵寄托。Barney的离去无疑是在她伤口上撒盐。祸不单行，在此之前，肥妈更因身体不适突然入院，肺部一度被发现「有粒嘢」，幸好最终证实为良性，但仍需服用类固醇。经历丧偶、丧犬及健康警号的多重打击，肥妈如今终能透过领养「Money」，重新展现笑容。

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