商天娥传曾得罪半个电视圈 被封反面界KOL 恃老卖老乱改剧本 连好好先生都发火拒合作

伍咏薇近日在节目《九运会客室》爆料，指当年与杨思琦与拍时装剧时遭某位「前辈大姐大」拉帮结派集体欺凌、孤立，伍咏薇更说：「开工冇耐杨思琦就发现有啲人对佢、即系对剧本都冇乜点理佢，之后都未拍到中段，已经前辈、同辈、后辈，就你一句、佢一句话佢。」有网民根据线索锁定是《翻叮一族》的商天娥，事件在网上造成热话。

商天娥纵横影视圈数十年屡传与人不和

商天娥曾经是80年代的当家花旦，纵横影视圈数十年、以性格火爆著称的商天娥在拍剧期间屡传与同剧艺人传出不和，商天娥曾表示从小到大都不擅辞令，甚少与人沟通，容易令人误会：「𠮶阵我以为做好本份就够，点知有一次同公司倾续约，佢哋话『娥，我都唔明点解连幕后人都话你有问题！』呢句说话搞到我个心好难过，我决定唔再续约。」

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商天娥被称为「反面界KOL」

伍咏薇的节目《九运会客室》播出后，关于嫌疑人物商天娥的「不和事件簿」成为网民热话，有人称商天娥为「反面界KOL」：「娥姐参演的《巾帼枭雄》大收下，娥姐却缺席所有庆功宴，不和之说可见不是空穴来风； 在拍摄《掌上明珠》时，传闻娥姐与宣萱不和，同剧的林保怡坦言两人不可能一起同台食饭； 拍摄《结·分@谎情式》时，又传闻与众演员不和，连好脾气的张兆辉亦不能幸免。同剧的雪妮更要求编剧将她的角色『赐死』」，来避免继续与娥姐合作。另外临近结局时，滕丽名和沈卓盈更化身『插娥双娇』，三人势成水火，在微博上不时出现单打的留言。」「我细细个已经好唔钟意呢个演员，觉得唔合眼缘，好『银』眼。」、「一直都好憎佢，原来相由心生。」、「佢出名声大大又缩骨，钟意R著数，成话以前自己有几巴闭几巴闭。」、「最记得《星星同学会》访问巾帼cast𠮶集，主持话传闻佢』『教』冇来嘅岳华做戏，然后逐个问来咗现场𠮶啲有冇俾佢『教』。」、「雪妮姐宁愿「赐死」都唔想拍落去，影响力确实大到极点。」连乔宝宝都在HOY的官网留言：「我记得我有一次俾人闹到，我返屋企我阿妈开门问我系边个！」

商天娥在圈中素来以强悍泼辣见称

商天娥在圈中素来以强悍泼辣见称，从影多年屡传与同剧演员闹不和，在2009年《巾帼枭雄》拍摄期间，传闻商天娥不满饰演「四奶奶」的邓萃雯戏份过重，在片场经常黑面及「搭嘴说是非」，两人关系跌入冰点，更有传邓萃雯因此抗拒在续集与她合作，这段恩怨历时10年，两人在教会分享会重逢，商天娥坦承当年因父亲病重身心俱疲才引致误会，更在台上主动与邓萃雯「一吻泯恩仇」。到了2010年，商天娥与宣萱拍《掌上明珠》期间，两人在片场全程零交流兼互当对方透明，同剧林保怡更踢爆她们「从来没有同桌吃过饭」。宣萱被问及时仅以「No Comment」回应，但随后暗讽有人需要「练练EQ」。后来到拍摄《结·分@谎情式》，商天娥先后与张兆辉、滕丽名和雪妮关系破裂，张兆辉当时罕有对媒体直斥：「有边个没被她骂过？你随便问谁都知。」他更直言若能选择「不会再与其合作。」

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有传商天娥仗著资历深干预拍摄

有传商天娥仗著资历深，要求监制修改剧本以削减滕丽名戏份，两人势成水火，滕丽名更在社交平台发文暗讽商天娥，雪妮亦传因难忍商天娥在片场天天迟到及态度恶劣，直接向监制要求「将自己的角色写死」，希望提早离开剧组逃离是非地。亦因为迟到，搞到「修哥」胡枫要在片场呆等，激剧组极大不满。另一方面，商天娥拍《古灵精探B》被指经常以长辈姿态干预拍摄，甚至强行修改对白与剧本，令身为男主角的晋安感到极度不被尊重。 同剧女主角郭羡妮私下向圈中友人抱怨，指商天娥在片场自视甚高，经常「指导」后辈演戏，直言和她对戏时压力极大，整部剧拍得非常压抑。同为TVB第12期艺员训练班同学的吴君如，更曾称毕业后几十年几乎「有你没我」拒绝同台，直到多年后曾华倩在访谈节目中致电吴君如调停，这段尘封数十年的恩怨才正式曝光。