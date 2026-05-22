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之间—吴冠中水墨行丨王菀之以「神之姿态」登场觉骄傲 感谢刘德华送花篮挺艺术 挂心张敬轩病情寄予信心

影视圈
更新时间：18:15 2026-05-22 HKT
发布时间：18:15 2026-05-22 HKT

王菀之与香港舞蹈团合作的大型舞蹈诗《之间—吴冠中水墨行》今日开始公演4场，王菀之为表演作曲兼特别演出，她表示有梦想成真的感觉，发梦都冇想过能与香港舞蹈团和法国艺术家合作，与以往做演唱会感觉不同，有另一种满足感，并感谢香港舞蹈团对她的信任。

王菀之自觉没有失礼

谈到今次作特别演出，王菀之笑指自己在演出中以类似神的姿态与舞者共舞，虽然只做简单的形体动作，但庆幸有学过跳舞，自觉没有失礼，相信自己没有破坏整体气氛，为自己感到骄傲，问到可有机会真的与舞者们共舞？她笑说：「我都想，但不知几时，睇杨老师（艺术总监杨云涛）会安排咩角色俾我，不过舞者们很犀利，同他们打招呼时，见他们都是做紧一字马。」

王菀之赞自己表现

演出中Ivana穿上特别设计的长裙，自言是以「Spirit」姿态在舞台上面出现，与大自然、花池及众多「仙子」共舞。她形容自己饰演一个「神」一般的存在，与大地和自然连结。虽然她的形体动作不多，但舞台上她也非常紧张：「你要站喺一群超级专业嘅舞者旁边，就算举手投足只系一下，都唔可以失礼。唔好话靓，最少唔好破坏佢哋咁靓嘅构图。」她庆幸自己练功十年，用喺呢一刻：「我唔想完全唔郁只系唱，因为我又唔系歌者。最后终于做到，我都要称赞自己企喺专业舞者旁边，听到嘅系自己嘅音乐作品，一齐做形体，我真系好骄傲。」
 

王菀之担心张敬轩病情

另外，对于好友张敬轩在月初的首场《25+英皇群星演唱会》后患上急性内耳迷路炎，要取消第二场的演出，王菀之直言近来很忙，无联络他，对上一次见面已是《25+英皇群星演唱会》前，她知道张敬轩患病后有担心，但对他的信心更大，相信他的强大会令自己很快康复，至于可有邀请他来看演出？她表示忘记邀请很多人，并感谢刘德华送来祝贺花篮，指他很支持艺术和书法，希望他有时间都来看演出。

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