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《少林足球》「猪肉佬」杨能近况曝光 满头白发但精神甚佳 道具师出身曾帮巨星整「炸弹」

影视圈
更新时间：19:00 2026-05-22 HKT
发布时间：19:00 2026-05-22 HKT

周星驰「御用绿叶」黄一山（细龟），近日在横店开工，顺道与一位相识多年的老友杨能聚旧。杨能昔年跟黄一山一样，也拍过不少周星驰电影，最为人熟悉的是《少林足球》热爱跳舞的「猪肉佬」一角，至今仍是观众的集体回忆。二人久别重逢，又有周星驰这个共同话题，开始聊到昔日的拍戏点滴，从二人有份演出的经典电影，再聊到拍戏的辛酸，转眼间已20多年，让二人感叹时光飞逝。

杨能满头白发但中气十足

从影片中可见，67岁的杨能虽然已是满头白发，发量也略显稀疏，但精神状态极佳，堪称老当益壮。他身穿一件简洁的白色短袖上衣，配上一副眼镜，看起来和蔼可亲。与黄一山对谈时，不仅笑容满面，眼神依然精灵有神，而且中气十足，完全看不出真实年龄，近年杨能长驻内地展，去年与黄一山已经相约饭叙，近日刚好二人又身处横店，便促成了这次的老友见面。

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杨能拍摄周星驰电影成名

杨能虽然其貌不扬，但天生充满喜感，获得周星驰赏识后，在他的多部电影演出，除了《少林足球》的「猪肉佬」，其中最为人津津乐道的，莫过于在《美人鱼》中饰演博物馆馆长，之后又以美人鱼的滑稽造型亮相，强烈的反差让人笑声不绝。其他电影作品，包括《行运一条龙》、《雀圣》、《家有喜事2009》、《百星酒店》、《六福喜事》等。在2023年，杨能更参演了TVB剧集《一舞倾城》，饰演「妇科圣手」医生「吴秋水」，破格的演出，再次引起网民热议。

杨能原是道具师逐步走到幕前 

杨能不仅是一位喜剧演员，其实他并非科班出身，而是从电影幕后道具师逐步走到幕前。杨能于1979年加入TVB，其后辗转投身广告界，继而再闯入电影圈。他参与制作的首部电影是《凉茶‧马尾‧飞机头》。入行多年，他最难忘的经历是参与成龙的电影拍摄时，被成龙即场「考牌」。当时成龙突然要求他制作「道具炸弹」，更全部人停厂等待他，最后杨能用了3个多小时完成，有传他因而获得成龙赏识，成为圈中佳话。

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