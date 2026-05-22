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粤剧《金莲X金莲》圆满上演 古今对照颠覆武大郎与潘金莲形象 南凤阮兆辉无私传承倾囊指导

影视圈
更新时间：23:15 2026-05-22 HKT
发布时间：23:15 2026-05-22 HKT

由粤剧年轻编演团队「青灵宵」主办的《金莲X金莲》已于日前一连两晚在葵青剧院演艺厅圆满上演。上半场为古老戏《武松》选段，下半场为新编中篇剧《我们不是武大与金莲》，以古今对照颠覆武大郎与潘金莲的固有印象，获业界与观众高度评价。

谢晓莹吴立熙等联合编剧

《我们不是武大与金莲》由谢晓莹、吴立熙、郭启辉、周洛童联合编剧，谢晓莹导演、吴立熙副导演，高润鸿担任艺术总监、音乐领导及设计。剧本参考前人考证：武植（大郎）实为进士出身、身材高大的清官，潘金莲则是知书识墨的贤内助。然而黄堂一念行差造谣中伤，令他们蒙上污名。全剧以「流言伤人、口业之害」为主题，反思当今网络时代的语言暴力，体现青灵宵「新中有旧、旧不缺新」的理念。

南凤与阮兆辉无私传承滋养年轻团队

著名花旦南凤出任新编剧的艺术指导，粤剧名伶阮兆辉出任古老戏《武松》的艺术顾问，对《打虎》、《狮子楼》等提供规范指导。两位前辈无私传承，为年轻团队注入宝贵养份。

高志森李龙安德尊到场支持青年演员

两晚演出吸引众多嘉宾出席。高志森导演于首晚到场支持；李龙、大王安德尊与谢芷伦则于第二晚现身，为谢晓莹、谭颖伦、吴立熙、郭启辉、周洛童、张肇伦、吴国华、邝紫煌等青年演员打气。当中，大王安德尊更于当晚仪式中担任司仪，其教科书级别的控场力与幽默感，令全场气氛推至高峰，为舞台增添无限光彩。观众对新编创意、年轻演员扎实功底及传统与现代的融合呈现均表赞赏，尤其对「流言伤人」的反思深表触动。青灵宵表示将继续传承经典，并鼓励年轻创作，为粤剧注入新活力。

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