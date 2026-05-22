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林奕匡与黄伟文联手推出破格新作 化身「占士匡」探讨AI世代「疯」与「癫」

影视圈
更新时间：17:15 2026-05-22 HKT
发布时间：17:15 2026-05-22 HKT

林奕匡（Phil）最近推出全新个人派台作品《特务占士匡 Mad World》，由他联同填词人黄伟文（Wyman）及监制Edward Chan携手打造，并由黄兆铭与Edwin Tong共同编曲，展现入行以来前所未见的音乐面貌。新作的曲风与以往作品截然不同，在疯狂而紧凑的节奏之中，引领乐迷走进真假难辨的Mad World。

林奕匡网络真假难分

新作《特务占士匡 Mad World》灵感来自日常，在科技盛世之下，网络世界资讯泛滥，单靠理性思考，又是否足以分辨真假？Phil坦言一向重视逻辑和批判，然而社交平台上AI当道，要判断真假亦变得越来越困难：「喺21世纪最有杀伤力嘅可能系『字』，有人冒认你身份发表言论，随时可以令人身败名裂。」

林奕匡MV化身「占士匡」

MV中他化身「占士匡」，将内心的混乱与失序延伸至视觉呈现；在瞬息万变的时代中，颠倒与错置的场景令Phil迷失方向。被AI扭曲的世代，「占士匡」如何辨认自己的路？这份困惑，亦呼应创作初期他从旋律感受到的状态「Key喺度变，个世界都喺度变」，当世界高速转动，连真伪都变得模糊，相信乐迷收听时都仿如置身一个「疯」与「癫」的世界。

林奕匡大胆歌词营造特务电影氛围

谈到与Wyman交流的过程，Phil自言：「呢首歌真系好估你唔到，我冇试过写一首咁嘅歌。」意想不到的曲风同样令Wyman感到兴奋，甚至毋须多作解释：「当听到个旋律嘅结构时候，就知道就系要做咁样嘅嘢。」两人不约而同联想到经典特务电影氛围，Wyman大胆用字如「一起keyboard 失禁」，完整了Phil脑海中对这个议题的画面感，亦令整体概念更完整鲜明。

林奕匡强化电影感与不安戏剧张力

这次创作从写歌到编曲初期，均以情绪感受先行，逐步建构出这个「疯」与「癫」的新世界。为强化当中的电影感与那份「不安稳」气氛，团队特别集结了多位资深音乐家参与，包括坂本暁良、北川淳人（北川アツト）、西村浩二（Koji Nishimura）、村田阳一（Yoichi Murata）等，为作品注入更丰富的戏剧张力，描绘AI世代下的不安与动荡。

林奕匡持续突破音乐界限

此外，期间限定的音乐创作空间Phil's Music Lab更成为他的录音室，在 Edward Chan监制下，Phil进一步调整及完善新歌《特务占士匡 Mad World》，并录制和音细节。无论是新作、未来音乐企划，还是Music Lab，Phil都希望继续突破界限，发掘更多音乐可能，为听众带来与以往不一样的林奕匡。

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