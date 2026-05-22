金秀贤恋未成年金赛纶争议有望得平反 雪莉兄怒宣战「第二回合」 投资电影曾涉逼拍裸戏

韩国男星金秀贤去年起卷入恋未成年金赛纶、向金赛纶逼债、煽动网络欺凌金赛纶等争议，因日前韩国检方称去年5月由《横竖研究所》代表金世义公开的「金赛纶生前音档」，经鉴定确认是透过AI技术伪造而再掀起热议。虽然警方未有详细公开金世义发布金秀贤与金赛纶的私密照、疑似情信等，是否亦是伪造来支持「恋未成年金赛纶」的立场，但金秀贤似乎迎来还清白的机会。韩国警方认定金世义涉嫌散布虚假消息、严重损害金秀贤名誉，已正式向法院对其申请羁押。消息公布后，已故女星雪莉的哥哥在社交平台发出针对性极强的警告，矛头疑似指向金秀贤。

雪莉哥哥暗讽金秀贤

尽管「未成年恋」部分指控因韩国警方认定AI造假而站不住脚，另一波风波却因已故女星雪莉哥哥的发文而再掀热话。雪莉的哥哥在社交平台上发布了一段意味深长的话：「如果你再次爬出来，那就是第二回合了，选择权在你手上。」该贴文一出立刻引发热议。面对大批网民留言询问：「到底是在说谁？」雪莉哥哥毫不避讳地回复：「有一个从星星来的家伙啊！」由于金秀贤正是以韩剧《来自星星的你》红遍全亚洲，此番言论被外界一致解读为是在暗寸金秀贤，瞬间让话题冲上热搜。

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雪莉曾被逼拍裸露床戏？

金赛纶离世事件之所以牵扯到已故女星雪莉，源于去年雪莉哥哥崔某指控金秀贤主演且公司投资的电影《Real》剧组，曾哄骗并强逼雪莉拍摄裸露床戏，且隐瞒有替身在场。而该片前导演李政燮也多次发文狙击金秀贤表哥（《Real》导演）。

对于金秀贤去年在记者会上完全避谈床戏争议，雪莉哥哥极度不满，不仅在IG晒出与雪莉生前经理人的通话截图，写下「看起来有很多事情要整理」，暗示手握证据，不过雪莉哥哥至今仍未拿出任何有力证据，因此网民都对他的立场有保留。

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金赛纶骤逝家属控诉金秀贤

回顾事件起因，童星出身的金赛纶于2025年2月16日陈尸家中，震惊各地影迷，而当天恰巧是金秀贤的生日。随后，金赛纶家属出面痛批，指控金秀贤在金赛纶年仅15岁（未成年）时便展开恋情，并涉及催还债务、操控舆论等恶劣行径，最终逼死金赛纶，家属强烈要求金秀贤给予真诚道歉，让事件一直发酵。

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金秀贤开记者会全盘否认怒告求偿110亿

面对指控，金秀贤于去年3月底大动作召开记者会，全面否认所有指控，并反告金赛纶家属及《横竖研究所》诽谤，最初求偿高达120亿韩元（约6,200万港元）。法院于4月1日正式接纳民事诉讼申请后，有韩媒指出金秀贤方将求偿金额微降至110亿韩元（约5,600万港元）。而去年金秀贤一方亦多次强调金赛纶家属利用AI技术抹黑金秀贤，事件进入司法程序。

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金赛纶家属的代表律师曾就指回应：「我们期待真挚的道歉，哪怕他说『未成年时有好感，成年后才正式交往』都比现在好，无法理解他为何要否认到这个地步。」但据指金赛纶家属至今拒交出金赛纶生前的手机展示证据，令人质疑他们立场的可信性。如今事件迎来新进展，外界都关注执法部门能否还金秀贤清白。

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