张兆辉26岁学霸大仔罕曝光 黄日华搭膊介绍硕士世侄张卓铿 父子外貌被对比？

63岁的张兆辉，近年转战内地发展，除了参演多部热播剧集及电影外，近来更经常跟随香港明星足球队北上踢波交流，而他的26岁儿子张卓铿，去年在英国硕士毕业后返港，闲时都有随明星足球队北上。近日，一段黄日华向粉丝介绍张兆辉儿子的影片在网上流传，让这位极少露面的「星二代」成为焦点，而网民更不禁将张卓铿的外貌与张兆辉比较，大赞张兆辉比起儿子更加靓仔。

黄日华向粉丝介绍张兆辉儿子

影片中，黄日华在一片热情的粉丝包围中，亲切地搂著一位高大青年，并兴奋地向众人介绍：「张兆辉的儿子！」他更肉紧地用手比划著青年的身高，似乎对这位后辈赞誉有加，场面温馨有趣。张兆辉的儿子张卓铿，去年正式硕士毕业，学府为世界顶尖的伦敦国王学院。这所学校是英国历史悠久且相当知名的顶尖大学，被誉为「英国金三角名校」之一，其学术地位与声誉可媲美牛津、剑桥等顶尖学府，享誉国际，张卓铿能在此等名校完成硕士学位，足见他的才华与努力。

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张兆辉儿子外貌成网民焦点

随著张卓铿的近况曝光，大批网民涌入留言区，对这位顶尖学霸展开热烈讨论。不过，舆论焦点似乎并未完全放在他的高学历上，反而纷纷将他与父亲张兆辉的样貌作比较。从留言可见，不少网民直言「爸爸帅多了」、「还是有点像，只是没有他爸帅」，认为他未能完全遗传到父亲的帅气基因；更有网民毫不客气地评价他「长得太普通」。然而，亦有客观的声音指出「爸爸靓仔啲，好有气质」，而影片中的张卓铿面对镜头，略显腼腆，但全程保持微笑，给人十分乖巧的印象。

张兆辉女儿遗传父亲优良基因

事实上，张兆辉不仅教导出拥有顶尖学历的儿子，其女儿张卓姿亦十分出色，不但样貌标致，笑容甜美，她曾在英国GCSE考获5A2B的佳绩，现时在伦敦艺术大学旗下的伦敦传媒学院，修读电影与电视学士课程。遗传了父亲演艺细胞的她，早前与几位同学合作拍摄短片《Institute of Proper Ladies》，一举夺得「最佳剪辑奖」、「最佳音响设计奖」及「最佳女配角」三个奖项。网民纷纷指张兆辉的子女均是学霸，相信未来前途无可限量。

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