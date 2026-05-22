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炎明熹卫兰8月举行拉阔音乐会 Gigi回应新歌被指暗讽TVB 亲解「废纸」歌词疑云：表达到自己感受

影视圈
更新时间：15:56 2026-05-22 HKT
发布时间：15:56 2026-05-22 HKT

卫兰（Janice）和炎明熹（Gigi）今日（22日）一起到九龙塘出席《拉阔音乐会 她和她的秘密 卫兰 x 炎明熹》记者会，宣布接捧MC张天赋、CONSTANCE康堤与Gareth.T，于2026年8月29日（星期六）在亚洲国际博览馆ARENA举行《拉阔音乐会》。这次与卫兰「师徒合璧」，炎明熹感到很荣幸，坦言当初收到消息时因未知是真是假，不知能否真的可以参加到，最终真的让她估不到可以跟卫兰一起同台表演。卫兰则感到，炎明熹跟过往大不相同，因为成长了、长高了。卫兰特别欣赏炎明熹这几年来始终保持著一个谦卑的心，才华洋溢且性格让炎明熹能够坚持不懈，卫兰在这方面对她十分赞赏。另外，炎明熹受访时亦回应到新歌被指暗讽TVB一事，笑指大家解读得太夸张：「觉得歌词能够表达到自己的感受。」

炎明熹与卫兰自认不懂讲说话

问到两人在拉阔音乐会台上会否透露一些秘密？炎明熹表示，可能会，但亦不知道，因她感到每个女孩子也有心事。但碍于自己与卫兰不太懂讲说话，应该会以唱歌方式来表达。炎明熹透露，在参加歌唱比赛时大多是谈及关于比赛之事，但两人也有以手机倾偈交流。卫兰称，当日在比赛出场前，也会与炎明熹一起祈祷，希望给予她正能量。卫兰又大赞炎明熹在沟通说话方面进步很多，感到炎明熹有很多思想和想法，只是有些小害羞，但仍能顺利表达到自己。

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炎明熹参与《拉阔》为获奖铺路？

有报道指，炎明熹这次参加《拉阔音乐会》，目的是为年尾的乐坛颁奖礼获奖铺路？对此，炎明熹表示没有看到相关报道，相信大家也知道她钟意不同的音乐舞台，拉阔音乐会是其中之一，加上这次能与前辈卫兰一起合作。卫兰则表示，成熟歌手也可以跟年青歌手学习，她就在炎明熹身上学习到信心。因为卫兰知道炎明熹上台前可能会害怕，但当炎明熹上场唱歌时便会很稳定，卫兰直言：「这方面，我真的要跟炎明熹学习。」

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炎明熹回应新歌被指暗讽TVB

炎明熹于本月8日推出全新单曲《Colors in The Air》，当中一句歌词「条文内容评论都只是废纸」，被外界指是暗讽过往与TVB的合约风波，火药味十足。当炎明熹听到相关问题时，即请大家放松一点，强调不是那么夸张。炎明熹直指，这首新歌的Demo是在缘份驱使下让她遇到，而且觉得歌词能够表达到自己的感受，加上她自认是个不善于表达自己的人，因此要求监制无需改动歌词。问她歌词是否讲出心底话？炎明熹说：「每个人听也有不同感觉，我唱情歌有人听了觉得是讲家庭，（你唱这首新歌时的感觉是？）我唱是从内心而发，大家可以感受一下我是怎样从心而发。这句『条文内容评论都只是废纸』我不是讲你们，我是想讲自己，（想讲自己所遇过的事？）也是，从以前到现在我也保留了一本秘密簿，记下一些遇到的事或不开心的事，（小器簿？）不是，是情绪本子。我会经常想很多东西，会给予很多框架自己，条文内容全都是自己给予自己的。这首歌的歌词真的很能够鼓励到我，让我可以放下那些东西去闯。」

问到会否邀请TVB旧同事或高层到场欣赏这次拉阔演唱会？炎明熹表示，大家有时间也可以来看。问到邀请他们是否也要有门票？炎明熹说：「我也要问问有没有演唱会门票，因为大家都想来看，（『After Class』几位小花会来看吗？）希望大家也可以来支持。」

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