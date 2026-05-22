霍汶希效力英皇33年荣升CEO 感激杨受成博士委以重任 誓带团队冲出亚洲舞台

英皇娱乐喜迎新里程！ 英皇娱乐今日（5月22日）宣布行政总裁张雅丽欲回归家庭决定辞任并于5月30日正式生效。效力英皇超过33年的霍汶希（Mani）擢升为英皇娱乐行政总裁，与同时获委任为营运总监的陈志昂先生（Raymond）一同负责英皇娱乐整体营运，并带领集团再创高峰。英皇娱乐由衷感谢张雅丽三年以来为集团带来的贡献，集团祝愿她家庭和乐，并致以最诚挚的祝福。

霍汶希过往一手捧红无数天王天后

霍汶希过往一手捧红无数天王天后，对于今次获老板杨受成博士委以重任，霍汶希深感荣幸兼衷心感谢老板及集团多年的信任：「转眼33年，与英皇娱乐一步一脚印，一同在风雨中成长。对我而言，英皇娱乐早已不是一份事业，而是我倾注了超过半生心血、视如生命的家。」霍汶希更承诺未来定必不负众望：「我一定会与我最珍视的艺人及团队携手并肩，让品牌发展再创高峰，冲出亚洲舞台！」

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霍汶希加入英皇娱乐超过33年

霍汶希加入英皇娱乐超过33年，是集团重要开山功臣。霍汶希对文化产业行业洞悉精深，兼备专业化艺人管理及系统化专案管理经验；与旗下众艺人感情深厚，凝聚力卓著，定必带领公司上下一心，团结一致。过往15年，霍汶希全力开拓内地市场，经多年深耕经营，成功让集团成为内地享负盛名的娱乐品牌。近这两三年，霍汶希更再下一城，带领集团发展大中华地区，使集团在亚太区成为家传户晓的名字。霍汶希除了继续扎根华语文化产业发展，更将带领英皇娱乐致力拓展品牌影响力，冲出亚洲舞台。

陈志昂升任英皇娱乐营运总监

英皇娱乐同时委任于集团工作超过十年的陈志昂（Raymond） 升任英皇娱乐营运总监。陈志昂专注负责公司及艺人的音乐制作、宣传统筹、市场策划；履新后，将主导集团业务发展等多方面的战略布局。陈志昂在娱乐及唱片工作超过33年的丰富经验，亦是本届「香港音像版权有限公司」（PPSEAL）主席，备受业内推崇。 英皇娱乐深信，在行政总裁霍汶希女士与营运总监陈志昂先生的并肩带领下，集团定能上下一心、乘风破浪，续写华语娱乐界的传奇新篇章！

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