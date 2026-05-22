Sica首参与直播节目 率全员「海军呼吸」方法减压 太嘈怕观众耳鸣

何洛瑶（Sica)昨晚（21日）在将军澳为ViuTV节目《8点直乐 VIURIETY》演出。虽然Sica过往做了不少网上直播，但这是她首次参与这么正式及有规划的直播节目，她表示于彩排前大家心情就像放电般那么开心，但直到开骚前全部人变成集体紧张，她即是化身减压大师，教大家从她早前演出舞台剧时所学习到的海军呼吸方法减压。

Sica、罗子熙合唱《划火柴》

Sica在节目中玩得投入又兴奋，她笑指，去到第三节时有自我检讨会不会太兴奋太嘈，伤害到家庭观众的耳朵，下一集会留意一下自己的声量，害怕会导致大家耳鸣。问到如果要每天做电视台直播节目能否有足够能力演出？她笑言：「我顶得住，怕观众顶不住，因为我太嘈，一星期一次演出刚刚好。（可会担心节目出街后会收到观众投诉太嘈吵？）我要切腹谢罪。哈哈！」此外，Sica 在游戏过程中与罗子熙一起在东东面前作赛唱他的名曲《划火柴》，她表明，当时已经尽力，但觉得可以唱得更好。