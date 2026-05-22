Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈晓东膝盖扭伤感挫败 曾一年内甩八次骹 将为红馆骚闭关排练嘉宾大卖关子

影视圈
更新时间：11:15 2026-05-22 HKT
发布时间：11:15 2026-05-22 HKT

陈晓东（东东）、骆振伟、李昭南、何洛瑶、葛绰瑶、杨安妮、钟卓颖、许宝恒、罗子熙、吴启洋、欧镇灏、丘蓝及张家文等昨晚（21日）在将军澳为ViuTV节目《8点直乐 VIURIETY》演出，这晚大会以歌曲「Y2K之夜」为主题，一轮游戏过后，白组5位男生输给红组女生，最后要被惩罚食斋面。

东东务求尽快康复

东东表示，由于早就应承了这个节目演出，所以完成节目之后便正式闭关为演唱会排练，问他脚伤康复情况进度？他称，已经康复了很多，但仍有一些动动作要迁就，虽然现已没有接受医生治疗，但家人和同事为他提供很好的药贴及药膏，他仍继续为演唱会排舞，问到会否怕因此而导致再受伤？东东表示，有点害怕，因为伤患位置是膝盖，自己想排舞但又不想触及伤患位置，也会尽量把握机会练习，不过，因扭伤膝盖曾令东东情绪低落很有挫败感。由于过往他的肩膊曾试过习惯性甩骹，一年内甩了八次骹之多，当时也是靠运动锻炼周边肌肉而康复，所以今次膝伤也会以这方法锻练大小腿肌肉，务求尽快康复。

东东预告舞步带点性感

早前在方力申（小方）红馆演唱会上，小方邀请了剧集《百分百感觉》中合作过的东东、李彩华及周励淇相隔24年再次合体，令集体回忆登上舞台。东东大有同感，发觉网民很钟意这段回忆，会不停转发有关片段，东东则当作是自己演唱会的预演。问到会否邀请小方、李彩华及周励淇担任演唱会嘉宾？他说：「神秘嘉宾当然要保持神秘，到演出那刻才有惊喜，（当日四人可有谈论过再次合作？）要看时机及看缘份，（想在那方面合作？）我也期待，同一班人什么题材也好，其实不止他们，还有梁咏琪、陈慧琳、杨千嬅及郑中基也想再合作。」此外，东东透露，演唱会排练中的舞步带点性感，问到服装是否也很性感？他表示，服装还未做好，但他表明，与方力申的性感方式不同风格。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
18小时前
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
影视圈
15小时前
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
影视圈
12小时前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
19小时前
长者生活津贴、生果金、综援今日起出「双粮」 一文睇清金额及发放详情
社会
2小时前
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
突发
3小时前
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
影视圈
16小时前
第54期六合彩今晚（5月21日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 齐来对冧巴！
社会
14小时前
星岛申诉王 | 误将店员推介寿司当「免费试食」 内地游客拒埋单：凭甚么收费？
申诉热话
17小时前
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
时事热话
2小时前