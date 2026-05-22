陈晓东膝盖扭伤感挫败 曾一年内甩八次骹 将为红馆骚闭关排练嘉宾大卖关子

陈晓东（东东）、骆振伟、李昭南、何洛瑶、葛绰瑶、杨安妮、钟卓颖、许宝恒、罗子熙、吴启洋、欧镇灏、丘蓝及张家文等昨晚（21日）在将军澳为ViuTV节目《8点直乐 VIURIETY》演出，这晚大会以歌曲「Y2K之夜」为主题，一轮游戏过后，白组5位男生输给红组女生，最后要被惩罚食斋面。

东东务求尽快康复

东东表示，由于早就应承了这个节目演出，所以完成节目之后便正式闭关为演唱会排练，问他脚伤康复情况进度？他称，已经康复了很多，但仍有一些动动作要迁就，虽然现已没有接受医生治疗，但家人和同事为他提供很好的药贴及药膏，他仍继续为演唱会排舞，问到会否怕因此而导致再受伤？东东表示，有点害怕，因为伤患位置是膝盖，自己想排舞但又不想触及伤患位置，也会尽量把握机会练习，不过，因扭伤膝盖曾令东东情绪低落很有挫败感。由于过往他的肩膊曾试过习惯性甩骹，一年内甩了八次骹之多，当时也是靠运动锻炼周边肌肉而康复，所以今次膝伤也会以这方法锻练大小腿肌肉，务求尽快康复。

东东预告舞步带点性感

早前在方力申（小方）红馆演唱会上，小方邀请了剧集《百分百感觉》中合作过的东东、李彩华及周励淇相隔24年再次合体，令集体回忆登上舞台。东东大有同感，发觉网民很钟意这段回忆，会不停转发有关片段，东东则当作是自己演唱会的预演。问到会否邀请小方、李彩华及周励淇担任演唱会嘉宾？他说：「神秘嘉宾当然要保持神秘，到演出那刻才有惊喜，（当日四人可有谈论过再次合作？）要看时机及看缘份，（想在那方面合作？）我也期待，同一班人什么题材也好，其实不止他们，还有梁咏琪、陈慧琳、杨千嬅及郑中基也想再合作。」此外，东东透露，演唱会排练中的舞步带点性感，问到服装是否也很性感？他表示，服装还未做好，但他表明，与方力申的性感方式不同风格。