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九龙城寨之终章丨欧镇灏「逆鳞」首度曝光 型爆金发耍双节棍 刘俊谦「信一」擘开双腿粗鲁食饭盒

影视圈
更新时间：01:25 2026-05-22 HKT
发布时间：01:25 2026-05-22 HKT

郑保瑞执导巨制《九龙城寨之终章》低调开拍了一个月，《星岛头条》继日前现场直击Tyson Yoshi（程浚彦）与饰演「信一」的刘俊谦演对手戏及吴彦祖（Daniel）以光头兼留须加盟拍摄。

欧镇灏埋位前狂练双节棍

昨晚剧组继续在尖东进行拍摄，现场已吸引大批市民围观。而「城寨」另一新成员，饰演「龙卷风」的私生子「逆鳞」一角的欧镇灏（George），这晚角色亦首度曝光。George于11时许到达，一头金发的George，身穿便装look，到达拍摄现场未有即时埋位，反而跟随工作人员练习耍双节棍。其后刘俊谦与替身出现，一起试戏练习对打。

袁文慧闪片低胸裙配「扫把头」

晚上九时发现2024年亚姐袁文慧身穿闪片低胸连身裙，配衬一头80年代hit爆的「扫把头」发型出现拍摄现场。

刘俊谦变身泊车仔获贴士

相隔一小时后，刘俊谦以「信一」造型亮相，在夜店背景下拍摄一场在街边吃饭盒戏份，可见他擘开双腿表现「粗鲁」边吃饭边讲对白，跟踎地上的对手周汉宁演对手戏。为了呈现80年代感觉，剧组亦安排纸饭盒拍摄这场吃饭盒戏，可见制作上一丝不苟。「信一」刘俊谦拍完吃饭戏后，换上另一套戏服，上演一幕「泊车仔」生涯，戏中的他开车门后，好醒目自动波以手保护客人头部，让对方安全上车，显示出细心服务态度，更获得客人畀贴士，令他好开心。另一边，一班「泊车仔」兄弟见到有生意，即呼唤「信一」刘俊谦，闻言后他即冲过去帮手。

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