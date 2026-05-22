「七小福」73岁元庭等巴士神情呆滞  顶巨腩动作迟缓  辈份极高洪金宝叫他大师兄

现年73岁的第一代「七小福」大师兄元庭（原名吴明才），是洪金宝、成龙等影坛巨星的师哥，在影圈中辈份极高，备受一众后辈及巨星尊敬。近年甚少公开露面的元庭，日前激罕现身元朗，有网民更拍下影片曝光了他的最新状态。

洪金宝见元庭态度恭敬

早年为表演京剧而组成的「七小福」师承京剧名伶于占元，当中较知名的成员包括洪金宝（前艺名元龙）、成龙（前艺名元楼）、元彪、元奎、元华、元武及元泰。此外，元秋、袁和平（前艺名元庆）、元彬、林正英（前艺名元英）等都曾是「七小福」成员。而在这群影坛大哥大之中，元庭正是第一代「七小福」的大师兄，辈份比洪金宝还要高，就连洪金宝见到他亦态度恭敬，其江湖地位可谓不言而喻。

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元庭挺巨腩反应迟缓

从流出的影片及画面可见，当日元庭被网民捕获在元朗街头等巴士。当天他身穿鲜红色上衣配搭黑色短裤，背着一个大背囊，打扮相当街坊。元庭依然顶着标志性的光头，不过肚腩极大，身形充满「份量」。令人关注的是，元庭在等候巴士期间神情显得有点呆滞，动作亦带点迟缓，与昔日的灵活身手形成对比，难免令人担心其健康状况；而往日那股令人敬畏的凶悍气场，如今亦已消失得无影无踪，变成了一位慈祥的老伯伯。

元庭被爆变得「冇火」

其实元庭去年曾与好友林威聚旧，当时两人在中式食肆开餐。元庭挺着巨腩现身，吃面时依然非常豪迈。林威在片中更多次搞笑地偷摸元庭的巨腩，笑指元庭如今的脾气已大不如前：「他年轻的时候很凶的。他眼睛一瞪像老虎一样。」而元庭当时则中气十足地笑笑口回应：「老了。」

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元庭于《猪肉荣》做男主角

回顾元庭的演艺生涯，他的首部作品是1961年的电影《爱的教育》。其后他主要拍摄武侠片，虽然大多饰演闲角，但早年却是胡金铨等知名大导演的常用演员。而他唯一一套担正做主角的电影，是1979年上映的《猪肉荣》，他在片中饰演黄飞鸿的徒弟「猪肉荣」。踏入80年代，元庭转战幕后，为不少电影担任监制、武术指导、出品人及制片人，贡献良多。

元庭消失大银幕10年

2009年《第28届香港电影金像奖颁奖典礼》上，适逢「七小福」成立50周年，元庭曾与洪金宝、元彪、元奎、元华等人合体亮相，掀起集体回忆。当时洪金宝在台上介绍元庭时打趣说：「他是『七小福』里最大的师兄，然后他跑了，我就变最大了。」至于元庭对上一部幕前作品，已经要数到2016年上映、由洪金宝及刘德华主演的电影《特工爷爷》，当时他与几位师弟为了撑洪金宝出山，特意客串了一个镜头，尽显师兄弟情谊。