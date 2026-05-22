《阴阳路》男星丁子峻彻底变样冇人认得 传身家逾亿美女老婆当经理人 曾看破红尘短暂出家

丁子高堂兄，现年52岁的丁子峻，近日在上海龙华寺拜佛时被野生捕获，迅速引起热议。照片中，丁子峻身穿薄荷绿色的休闲外套，搭配宽松的白色工装裤，头戴一顶白色棒球帽，打扮十分随意。他双手合十，与其他香客一同虔诚拜佛，时而独自站在庭院中，神情略显疲惫，与周围的游客并无二致，更带点「油腻大叔」的味道，跟昔日的靓仔男神，判若两人，网民纷纷高呼回忆崩坏。

丁子峻星运平平转往内地发展

丁子峻在90年代初踏入香港娱乐圈，凭借其俊朗不羁的外表和贵族气质，迅速在影坛崭露头角。先后拍摄过《女人四十》、《旺角揸Fit人》、《金榜题名》、《百分百感觉》、《色情男女》及《阴阳路》等，可惜他尽管参演了多部经典作品，丁子峻的星途却始终平淡，直至转往内地发展，重新出发。

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丁子峻曾短暂剃度出家

丁子峻现身寺庙，也让熟悉他的粉丝，联想到了他与佛学的深厚渊源。多年前，他曾在社交平台上传自己被僧侣剃头的照片，并扬言要「出家」。事后他澄清，自己只是为了替家人和朋友祈福，而进行了为期7日的短期出家修行。外界多次传言丁子峻是圈中「隐形富二代」，其父经营钻石生意，家境极为富裕。然而，他的人生并非一帆风顺，据悉其父母因地位悬殊，母亲在他出生后不久便离开，他甚至从未见过生母的模样。

丁子峻传坐拥亿万身家

自2000年后，丁子峻将事业重心转移至内地，他不仅接拍了多部电视剧和电影，还开设制作公司，亲自担任出品人及监制，投资制作了多部内地影视作品。在感情方面，他于2011年与相恋多年的女演员吉祥（原名朱虹）结婚，婚后太太更成为他的经纪人。现时丁子峻外貌上，平添了几分中年人的沧桑，活跃于幕后制作的他，不时会在内地电影发布会或业内论坛见到他的影踪。

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