TVB「隐形富婆」张文慈造假引公关灾难？ 内地食水曱甴疑点重重 加入蔡淇俊团队吸金

54岁的张文慈，近日高调宣布加盟蔡淇俊的团队，一起做直播带货。身为老板的蔡淇俊，特意带张文慈品尝最地道的顺德菜，更上演一幕挑战食「水曱甴（龙虱）」的惊心场面，影片成功引起网民热议，但当中经过剪接的画面，也让网民质疑张文慈是否「假食」，一条搞笑影片，却引发了公关灾难。

蔡淇俊一镜直落吃「水曱甴」

影片开头，蔡淇俊便预告将会带张文慈品尝「连很多本地人都不敢吃」的特色菜，随后在餐厅里，多道令人望而生畏的顺德名菜陆续上桌，包括「椒盐沙虫」、「钵仔焗禾虫」，而整场饭局的重头戏，无疑是食「水曱甴」（龙虱）。当蔡淇俊介绍这道菜时，张文慈的表情更是从惊讶转为恐惧，瞪大双眼，对这道「暗黑料理」充满抗拒。为了说服张文慈，蔡淇俊亲身示范，手法熟练地将「水曱甴」的翅膀和头部除去，然后将虫身放入口中，吃得津津有味，更大赞「好香、好好食」。在他的多番鼓励下，张文慈鼓起了勇气，夹起一只处理好的「水曱甴」放入口。然而，就在最关键的时刻，镜头一转，张文慈已经吃完，影片的剪接却引发了争议，质疑她只是「假吃」。

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张文慈做到声沙澄清冇7千万

事实上，张文慈为老父可以安享晚年，她斥资近千万买入启德新盘，她更被指有7千万身家，是圈中的隐形富婆。近日她亲自在社交平台澄清：「希望承你们贵言，说什么就会来什么，我都好想有七千万啊！发梦早点睡啦，梦中什么都有啦！」她更拍片大吐苦水：「我有七千万唔使做得咁辛苦啦！我都想呀，把声都沙晒，气都冇埋啦！」

张文慈加盟蔡淇俊团队直播带货

回顾张文慈的演艺路，1996年亚姐入行的她，凭ATV《我和僵尸有个约会》及《情陷夜中环》最为人熟悉，其后加入TVB参演《宫心计2》等剧集，亦留下不少佳作。自2020年移居内地转型做「带货女王」后，她仍不忘演戏初心，近日在剧集《重案解密》中客串，被赞演技出色。无论这次「水曱甴挑战」是真食还是假食，张文慈的敬业与孝心已赢得不少掌声。

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